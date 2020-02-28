Акапулько. Бондаренко вышла в полуфинал парного разряда

33-летняя украинская теннисистка Катерина Бондаренко вышла в полуфинал парного разряда на турнире Серии WTA International в мексиканском Акапулько.
В паре с Шэрон Фичмен из Канады Бондаренко обыграла дуэт Сабрина Сантамария/Нина Стоянович. Игра завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:2.
Ранее Катерина Бондаренко не смогла выйти в 1/4 финала одиночного турнира.
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Источник — Sport.ua
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