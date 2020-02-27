Бенфика назвала предварительную заявку на матч против Шахтера

Стал известен список из 20 игроков, которые попробуют обеспечить «орлам» победу над «горняками»

  • 27.02.2020 14:28
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Бенфика назвала предварительную заявку на матч против Шахтера
© slbenfica.pt

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже определился с футболистами, которые смогут сыграть в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Шахтера».

В предварительную заявку на поединок попали 20 игроков:

вратари: Миле Свилар, Одиссеас Влаходимос;
защитники: Франсишку Феррейра, Рубен Диас, Нуну Тавареш, Алехандро Гримальдо, Томаш Тавареш;
полузащитники: Юлиан Вайгль, Адель Таарабт, Андреас Самарис, Давид Тавареш, Пицци, Флорентину, Рафа Силва, Франко Серви, Шикинью;
нападающие: Карлуш Винисиус, Харис Сеферович, Жота, Диего Соуза.

Напомним, матч «Бенфика» - «Шахтер» состоится сегодня в Лиссабоне. Его начало запланировано на 22:00.

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Источник — ФК Бенфика

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