Бенфика назвала предварительную заявку на матч против Шахтера

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже определился с футболистами, которые смогут сыграть в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Шахтера».

В предварительную заявку на поединок попали 20 игроков:

вратари: Миле Свилар, Одиссеас Влаходимос;

защитники: Франсишку Феррейра, Рубен Диас, Нуну Тавареш, Алехандро Гримальдо, Томаш Тавареш;

полузащитники: Юлиан Вайгль, Адель Таарабт, Андреас Самарис, Давид Тавареш, Пицци, Флорентину, Рафа Силва, Франко Серви, Шикинью;

нападающие: Карлуш Винисиус, Харис Сеферович, Жота, Диего Соуза.

Напомним, матч «Бенфика» - «Шахтер» состоится сегодня в Лиссабоне. Его начало запланировано на 22:00.

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