Юлиан Вайгль: копия Гвардиолы или новое оружие Бенфики против Шахтера

Португалия – особенное место на карте для Юлиана Вайгля. 18 октября 2016 года именно в этой стране хавбек отличился своим первым и пока единственным забитым мячом в Лиге чемпионов. Произошло это в матче против лиссабонского «Спортинга» на «Жозе Алваладе», когда Юлиан Вайгль проводил свой уже второй сезон в рядах дортмундской «Боруссии».

Прошло немногим более трех лет, прежде чем Вайгль вновь вернулся на «Жозе Алваладе» в гости к «Спортингу». На этот раз он вышел на поле уже не в футболке «Боруссии», где ранее ему прочили большое будущее, а будучи футболистом «Бенфики» - одного из принципиальных оппонентов «львов» в португальском футболе. «Боруссия» в начале января согласилась отпустить 24-летнего полузащитника за 20 миллионов евро, а тот подписал контракт с «орлами» на 4,5 сезона с клаусулой в 100 миллионов евро.

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За эти три года в карьере Вайгля поменялось многое. Когда он забивал «Спортингу» в Лиге чемпионов, то считался ключевым игроком «Боруссии» и одним из главных молодых талантов немецкого футбола. Когда Юлиан вышел на поле против «львов» 17 января нынешнего года, стало очевидным – переход в «Бенфику» сам футболист расценивает как хорошую возможность перезагрузить карьеру, в которой стали очевидными явные признаки застоя…

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Юлиан Вайгль перешел в дортмундскую «Боруссию» летом 2015 года. Ему было всего 20 лет, но к тому моменту он уже успел заслужить капитанскую повязку в «Мюнхене-1860», став самым молодым «предводителем» в истории «шестидесятников». Тренером «Боруссии» в то время как раз стал Томас Тухель, ныне работающий с «Пари Сен-Жермен». Именно он повлиял на решение Вайгля сменить команду и склонить выбор в пользу «черно-желтых». Сам хавбек на премьерной пресс-конференции признал, что роль тренера оказалась весьма значительной для его выбора: «У меня уже было несколько отличных бесед с Томасом Тухелем. Для меня будет большой честью работать вместе с ним. Проект также убедил меня, но я не думаю, что кому-то дополнительно нужно напоминать, насколько серьезным клубом является «Боруссия» Дортмунд. Теперь и я хочу как можно скорее стать полноценной частью всего этого».



Твиттер Боруссии Д. Юлиан Вайгль и Томас Тухель

Вайгль как будто что-то предчувствовал насчет Тухеля. Именно с этим наставником его карьера в «Боруссии» шла по нарастающей. В первые два сезона в футболке «черно-желтых» Юлиан неизменно проводил по 30 поединков в Бундеслиге, являясь ключевым футболистом команды. Это позволило Вайглю дебютировать за национальную сборную Германии в мае 2016 года, но с тех пор за главную команду своей страны Юлиан провел еще лишь 4 поединка…

Так уж совпало (или это не совпадение?), что с уходом Тухеля из Дортмунда после сезона-2016/17 место Вайгля в основном составе «Боруссии» оказалось под вопросом. Он пребывал в подвешенном состоянии при Петере Боше и Петере Штегере. Казалось бы, ситуация просто обязана измениться в положительную для игрока сторону с приходом на пост главного тренера Люсьена Фавра в июле 2018 года, но в реальности серьезных перемен в карьере Вайгля не произошло. В Бундеслиге-2018/19 за «черно-желтых» Юлиан провел только 18 поединков, а еще в 12 так и просидел от свистка до свистка на скамье запасных.

Фавр отдавал предпочтение купленному у «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Акселю Витселю, а карьера Вайгля дошла даже до того, что он начал играть за резервную команду «Боруссии» для поддержания тонуса и кондиций. Неудивительно, что в начале 2019 года Юлиан не стал скрывать желания сменить обстановку с целью получения постоянной игровой практики. Интересно, что Вайгль открыто говорил о мечтах вновь поработать с Тухелем: «Я хочу улучшить ситуацию и перезагрузить карьеру. Не секрет, что мне удавалось отлично работать с Томасом Тухелем. Я уже сказал, чего хочу руководству дортмундской «Боруссии».

Но январский рынок-2019 так и закрылся без сделки по Вайглю. Тогда это выглядело странным, но вскоре футболист попытался объясниться. Юлиан сказал, что у него был разговор с Фавром, во время которого тренер дал ему определенные обещания. Вайгль получил второй шанс в «Боруссии». Как минимум, на словах…

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Кардинальных перемен все-таки не произошло. К зимней паузе в сезоне-2019/20 на счету Вайгля оказалось 13 матчей в Бундеслиге, но не покидало ощущение, что этот хавбек по-прежнему не является первым выбором для Люсьена Фавра, и с его уходом из команды тренерские задумки и стратегия не претерпят никаких изменений. Очевидно, нечто подобное почувствовал и Вайгль.

Вокруг него ходило немало слухов – «Манчестер Сити», «Рома», «Пари Сен-Жермен», «Валенсия»… Однако сам Вайгль принял решение перейти в «Бенфику», на что существенно повлиял спортивный директор лиссабонского клуба Руй Кошта. Экс-футболист «Фиорентины» и «Милана» потратил немало сил и времени на то, чтобы убедить Вайгля склонить свой выбор именно в пользу «Бенфики». В этой команде ему гарантировали место в составе, а самим трансфером Юлиана «орлы» лишний раз показали футбольной Европе, что у них есть ресурс на серьезные шаги на рынке (Вайгль стал вторым в списке наиболее дорогостоящих покупок «Бенфики» в истории после мексиканца Рауля Хименеса, за которого летом 2015 года клуб отдал «Атлетико» 22 миллиона евро, а спустя четыре года продал в «Вулверхэмптон» за 38 миллионов).



Твиттер Бенфики

Юлиан Вайгль – полузащитник, способный выполнять огромное количество функций и действовать на позиции, как «шестерки», так и «восьмерки». Обычно он играет ключевую роль в построении игры своей команды в центре поля, обеспечивая эффективное взаимодействие между обороной и атакой. Это невероятно работоспособный исполнитель, который в конце 2016 года обновил рекорд Бундеслиги по количеству технико-тактических действий в одном поединке турнира. В игре против «Кельна» специалисты насчитали у Вайгля 218 ТТД, из которых 92% были удачными! Столь фантастические цифры способствовали огромному количеству комплиментов, выдаваемых Юлиану. В частности, легендарный экс-футболист сборной Германии и обладатель «Золотого мяча-1991» Лотар Маттеус в одном из интервью, рассуждая о Вайгле, заявил, что этот игрок напоминает ему Пепа Гвардиолу в рядах «Барселоны».

Бенфика – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы

Последние два с половиной года были, пожалуй, не лучшим периодом в карьере Юлиана Вайгля. Непонятная роль и функции в «Боруссии» привели к тому, что этот хавбек пролетел мимо заявки сборной Германии на чемпионат мира-2018, да и вообще в последний раз в рядах национальной команды на поле появлялся в марте 2017 года в спарринге против Англии (1:0). Переезд на «Эштадиу да Луш» - шанс для Вайгля вновь заявить о себе на всю футбольную Европу. К нынешнему моменту он провел уже 7 поединков в чемпионате Португалии за «Бенфику», а вот первый матч против «Шахтера» в рамках 1/16 финала Лиги Европы пропустил из-за дисквалификации. Впрочем, в ответном поединке в Лиссабоне «орлы» уже смогут рассчитывать на Вайгля, который вполне способен стать новым оружием «Бенфики» против «Шахтера». Именно поэтому наставникам «горняков» стоит как следует поломать голову над тем, что сделать, чтобы предстоящая игра не стала бенефисом Юлиана и его команды…

Алексей СЛИВЧЕНКО

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