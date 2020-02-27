Квиз: как много вы знаете о Бенфике?

Сегодня решится, кто пройдет в 1/8 финала Лиги Европы: донецкий «Шахтер» или лиссабонская «Бенфика». Соперник дончан обладает великой историей, да и сейчас может похвастаться многим.

В честь решающей игры мы подготовили онлайн-викторину об «орлах».