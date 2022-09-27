Лига Европы27 сентября 2022, 14:10 |
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ВИДЕО. Футбольный квиз #1. Как хорошо ты знаешь сборную Украины?
Проверь свои футбольные знания
27 сентября 2022, 14:10 |
937
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Встречай новую рубрику – «Футбольный квиз»! Сегодня выпуск посвящен сборной Украины по футболу. Как хорошо ты знаешь нашу национальную команду? Проверь свои футбольные знания перед матчем Украина – Шотландия. Удачи!
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