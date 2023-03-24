ВИДЕО. Квиз: как хорошо ты знаешь сборную Украины?

Игры Болельщика Эрудованого – это короткое видео, где мы вместе проверим твои футбольные знания! Попробуй ответить на футбольные вопросы по сборной Украины! Уже скоро матч Англия-Украина, поэтому время вспомнить определенную статистику и отвлечься от новостей нашим квизом. Сколько у тебя правильных ответов?