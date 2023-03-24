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  4. ВИДЕО. Квиз: как хорошо ты знаешь сборную Украины?
Сборная УКРАИНЫ
24 марта 2023, 18:15 |
359
1

ВИДЕО. Квиз: как хорошо ты знаешь сборную Украины?

Викторина от «Записок украинского болельщика»

24 марта 2023, 18:15 |
359
1
ВИДЕО. Квиз: как хорошо ты знаешь сборную Украины?

Игры Болельщика Эрудованого – это короткое видео, где мы вместе проверим твои футбольные знания! Попробуй ответить на футбольные вопросы по сборной Украины! Уже скоро матч Англия-Украина, поэтому время вспомнить определенную статистику и отвлечься от новостей нашим квизом. Сколько у тебя правильных ответов?

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сборная Украины по футболу Записки украинского болельщика видео
Источник YouTube
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Springfield
Ещё в институте наигрался в такое на всю жизнь на КИСИ-5.)
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