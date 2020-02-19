Возможно, он волшебник? Главные рекорды и достижения Бруну Лаже в Бенфике

Последние полторы недели выдались, мягко говоря, не лучшим периодом в жизни «Бенфики» под руководством 43-летнего Бруну Лаже. Команда, которая до этого выдала 17-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах, а также с 24 августа прошлого года не теряла очков в национальном чемпионате, вдруг резко затормозила. В последних трех поединках «орлы» лишь однажды сыграли вничью при двух поражениях, причем обе «баранки» команда Лаже получила в поединках чемпионата Португалии – против «Порту» (2:3) и «Браги» (0:1), а вничью сыграла в Кубке страны против «Фамаликана» (1:1).

Подобное, конечно же, не может не давать надежду болельщикам «Шахтера» в преддверии матчей «горняков» против «Бенфики» в 1/16 финала Лиги Европы. Однако не стоит забывать, что до этого за год под руководством Бруну Лаже (коуч руководит «орлами» с января 2019 года) «орлы», как и их наставник, отличились немалым количеством заслуживающих внимания достижений…

1. Лаже дважды за год продлевал контракт с клубом

На пост главного тренера «Бенфики» Бруну Лаже, работавший с лета 2018 года наставником дубля «орлов», был назначен в январе 2019-го. Вернее, 4 января его утвердили в качестве исполняющего обязанности главного тренера, после чего СМИ активно обсуждали скорый приезд в Лиссабон Жозе Моуриньо или Жорже Жезуса, однако спустя всего 10 дней Бруну Лаже был утвержден в своей должности на постоянной основе. С тех пор коуч уже дважды успел продлевать свое трудовое соглашение с «орлами», причем оба раза делал это в 2019 году. В феврале Лаже и «Бенфика» заключили контракт со сроком действия до 2023 года, а в конце декабря пролонгировали его еще на один сезон.

2. 10:0 – при Лаже «Бенфика» добилась крупнейшей победы за более чем 50 лет

10 февраля 2019 года «Бенфика» на своем поле в рамках 21 тура чемпионата Португалии-2018/19 в пух и прах разнесла «Насьональ» из Фуншала – 10:0. Авторами голов стали сразу восемь футболистов лиссабонской команды, а Харис Сеферович и Жонас, завершивший минувшим летом профессиональную карьеру, отличились дублями. Эта победа оказалась для «Бенфики» крупнейшей с 1964 года, когда команда с таким же отрывом в счете переиграла «Сейшал».

3. «Бенфика» при Лаже выдала лучший второй круг чемпионата в истории

«Бенфика» на момент прихода Лаже на пост главного тренера проигрывала «Порту» в чемпионской гонке, но при Бруну выдала фантастическую вторую часть чемпионата. В 17 поединках «орлы» добыли 16 побед при 1 ничьей (дома против «Белененсеша» - 2:2), что принесло «Бенфике» 49 очков из 51 возможного. Благодаря этому лиссабонцы не только выиграли чемпионат Португалии, добыв свой 37-й (рекорд турнира) титул, но и с 94% побед выдали лучший второй круг в истории лиги, улучшив прежнее достижение, установленное «орлами» в 70-х годах минувшего столетия под руководством англичанина Джимми Хейгана.

4. Рекорд забитых мячей за один чемпионат – 103

Успешный второй круг минувшего розыгрыша чемпионата привел «Бенфику» не только к чемпионскому титулу, но и к повторению собственного же рекорда по забитым мячам, установленного в уже далеком сезоне-1963/64. На счету «орлов» оказалось 103 гола в 34 поединках, то есть в среднем команда забивала более 3 мячей за матч! Неудивительно, что лучшим бомбардиром минувшего чемпионата Португалии стал форвард «Бенфики» Харис Сеферович, забивший 23 гола. Кроме того, в топ-8 бомбардиров тогда попали сразу четыре представителя «орлов». Помимо Сеферовича ими оказались Рафа Силва (17 голов), Жоау Фелиш (15) и Пицци (13), причем каждый из них установил свой личный бомбардирский рекорд в рамках одного сезона.

5. Невероятное преображение Жоау Фелиша

До прихода Бруну Лаже на пост главного тренера «Бенфики» молодой талант команды Жоау Фелиш в рамках минувшего розыгрыша чемпионата Португалии провел на поле лишь 163 минуты в 7 поединках, причем только один из них начинал в стартовом составе. На счету Фелиша было 2 забитых мяча. После того, как коучем «Бенфики» стал Лаже с Жоау Фелишем произошло чудеснейшее преображение – он провел 1572 минуты на поле (19 поединков, причем все – в стартовом составе), отличившись в них 13 забитыми мячами. Во многом столь успешное выступление таланта повлияло на то, что минувшим летом мадридский «Атлетико» согласился выплатить «Бенфике» астрономическую сумму отступных за 19-летнего на тот момент футболиста в размере 126 миллионов евро.

6. Рекордный за 40 лет погром «Спортинга»

История противостояний «Бенфики» и «Спортинга» знает немало ярких дуэлей, тем более что ведет свое начало с 30-х годов минувшего века. Игры против «львов» всегда являются принципиальными для «орлов», ведь обе команды представляют один город – Лиссабон. До Бруну Лаже «Бенфика» на протяжении более четырех десятков лет не учиняла соседям серьезных погромов (в 5 и более мячей). Последний из таковых случался аж в ноябре 1978 года, когда «орлы» на своем поле разбили «львов» со счетом 5:0. Повторить этот подвиг «Бенфике» удалось уже при Лаже, причем в матче за трофей – Суперкубок Португалии-2019, розыгрыш которого состоялся 4 августа минувшего года. Интересно, что после первого тайма «орлы» выигрывали лишь со счетом 1:0, но после перерыва отправили в сетку ворот соперника сразу четыре безответных мяча.

7. Рекордная серия гостевых побед в чемпионате – 18

Именно под руководством Бруну Лаже «Бенфика» установила рекордную для чемпионата Португалии гостевую победную серию, насчитавшую 18 поединков. Творить рекорд «орлы» начали в первом же выездном матче с Лаже во главе против «Санта Клары» (2:0), после чего последовательно одолели в гостях «Виторию Гимарайнш» (1:0), «Спортинг» (4:2), «Авеш» (3:0), «Порту» (2:1), «Морейренсе» (4:0), «Фейренсе» (4:1), «Брагу» (4:1), «Риу Аве» (3:2), «Белененсеш» (2:0), «Брагу» (4:0), «Морейренсе» (2:1), «Тонделу» (1:0), «Санта Клару» (2:1), «Боавишту» (4:1), «Виторию Гимарайнш» (1:0), «Спортинг» (2:0) и «Пасуш де Феррейра» (2:0). Остановить победную гостевую поступь «Бенфики» в чемпионате, а заодно и нанести «орлам» первое выездное поражение при Бруну Лаже смог 8 февраля нынешнего года «Порту» - 3:2.

8. Самый молодой тренер-чемпион в «Бенфике» с конца 80-х

«Бенфика» стала первым самостоятельным тренерским опытом в карьере Бруну Лаже. До нее этот специалист был ассистентом в тренерских штабах Карлуша Карвальяла в «Шеффилд Уэнсдей» и «Суонси». Чтобы привести «орлов» к титулу чемпиона Португалии Бруну Лаже хватило всего 19 матчей и этот случай стал только вторым в истории клуба, когда «орлы» меняли тренера по ходу сезона и добивались в нем победы после чемпионата-1967/68, на протяжении которого с «Бенфикой» успели поработать сразу три специалиста – Фернандо Риера, Отто Глория и Фернандо Кабрита. Кроме того, Бруну Лаже стал только пятым португальским коучем в истории «орлов», которому удалось привести лиссабонцев к победе в чемпионате (после Мариу Уилсона, Тони, Жорже Жезуса и Руя Витории), а также самым молодым тренером-чемпионом с конца 80-х годов минувшего века, когда титул с «Бенфикой» добыл 42-летний Тони. На момент получения «золотых» медалей с «орлами» Бруну Лаже было 43 года.

Все эти рекорды и достижения показывают, что «Шахтеру» придется крайне непросто против соперника, набравшего в целом фантастический ход при нынешнем главном тренере. Три последних неудачных матча, возможно, являются следствием какого-то фатального стечения обстоятельств, но не исключено, что «Бенфика» действительно угодила в кризисную полосу. В этом и предстоит как следует разобраться тренерскому штабу «горняков» во главе с Луишем Каштру, чтобы остановить «орлов» в текущем розыгрыше Лиги Европы уже на стадии 1/16 финала, ведь в прошлом сезоне после вылета из Лиги чемпионов «Бенфика» смогла последовательно пройти «Галатасарай» и загребское «Динамо», прежде чем в четвертьфинале нарвалась на преградивший «Шахтеру» путь еще в 1/16 финала «Айнтрахт»…

Алексей СЛИВЧЕНКО