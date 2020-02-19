Возможно, он волшебник? Главные рекорды и достижения Бруну Лаже в Бенфике

Молодой тренер за короткий период успел установить немало новых ориентиров

  • 19.02.2020 11:49
  • 1185 просмотров
  • 0 комментариев
Возможно, он волшебник? Главные рекорды и достижения Бруну Лаже в Бенфике
© Твиттер Бенфики. Бруну Лаже

Последние полторы недели выдались, мягко говоря, не лучшим периодом в жизни «Бенфики» под руководством 43-летнего Бруну Лаже. Команда, которая до этого выдала 17-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах, а также с 24 августа прошлого года не теряла очков в национальном чемпионате, вдруг резко затормозила. В последних трех поединках «орлы» лишь однажды сыграли вничью при двух поражениях, причем обе «баранки» команда Лаже получила в поединках чемпионата Португалии – против «Порту» (2:3) и «Браги» (0:1), а вничью сыграла в Кубке страны против «Фамаликана» (1:1).

Подобное, конечно же, не может не давать надежду болельщикам «Шахтера» в преддверии матчей «горняков» против «Бенфики» в 1/16 финала Лиги Европы. Однако не стоит забывать, что до этого за год под руководством Бруну Лаже (коуч руководит «орлами» с января 2019 года) «орлы», как и их наставник, отличились немалым количеством заслуживающих внимания достижений…

1. Лаже дважды за год продлевал контракт с клубом

На пост главного тренера «Бенфики» Бруну Лаже, работавший с лета 2018 года наставником дубля «орлов», был назначен в январе 2019-го. Вернее, 4 января его утвердили в качестве исполняющего обязанности главного тренера, после чего СМИ активно обсуждали скорый приезд в Лиссабон Жозе Моуриньо или Жорже Жезуса, однако спустя всего 10 дней Бруну Лаже был утвержден в своей должности на постоянной основе. С тех пор коуч уже дважды успел продлевать свое трудовое соглашение с «орлами», причем оба раза делал это в 2019 году. В феврале Лаже и «Бенфика» заключили контракт со сроком действия до 2023 года, а в конце декабря пролонгировали его еще на один сезон.

2. 10:0 – при Лаже «Бенфика» добилась крупнейшей победы за более чем 50 лет

10 февраля 2019 года «Бенфика» на своем поле в рамках 21 тура чемпионата Португалии-2018/19 в пух и прах разнесла «Насьональ» из Фуншала – 10:0. Авторами голов стали сразу восемь футболистов лиссабонской команды, а Харис Сеферович и Жонас, завершивший минувшим летом профессиональную карьеру, отличились дублями. Эта победа оказалась для «Бенфики» крупнейшей с 1964 года, когда команда с таким же отрывом в счете переиграла «Сейшал».

3. «Бенфика» при Лаже выдала лучший второй круг чемпионата в истории

«Бенфика» на момент прихода Лаже на пост главного тренера проигрывала «Порту» в чемпионской гонке, но при Бруну выдала фантастическую вторую часть чемпионата. В 17 поединках «орлы» добыли 16 побед при 1 ничьей (дома против «Белененсеша» - 2:2), что принесло «Бенфике» 49 очков из 51 возможного. Благодаря этому лиссабонцы не только выиграли чемпионат Португалии, добыв свой 37-й (рекорд турнира) титул, но и с 94% побед выдали лучший второй круг в истории лиги, улучшив прежнее достижение, установленное «орлами» в 70-х годах минувшего столетия под руководством англичанина Джимми Хейгана.

4. Рекорд забитых мячей за один чемпионат – 103

Успешный второй круг минувшего розыгрыша чемпионата привел «Бенфику» не только к чемпионскому титулу, но и к повторению собственного же рекорда по забитым мячам, установленного в уже далеком сезоне-1963/64. На счету «орлов» оказалось 103 гола в 34 поединках, то есть в среднем команда забивала более 3 мячей за матч! Неудивительно, что лучшим бомбардиром минувшего чемпионата Португалии стал форвард «Бенфики» Харис Сеферович, забивший 23 гола. Кроме того, в топ-8 бомбардиров тогда попали сразу четыре представителя «орлов». Помимо Сеферовича ими оказались Рафа Силва (17 голов), Жоау Фелиш (15) и Пицци (13), причем каждый из них установил свой личный бомбардирский рекорд в рамках одного сезона.

5. Невероятное преображение Жоау Фелиша

До прихода Бруну Лаже на пост главного тренера «Бенфики» молодой талант команды Жоау Фелиш в рамках минувшего розыгрыша чемпионата Португалии провел на поле лишь 163 минуты в 7 поединках, причем только один из них начинал в стартовом составе. На счету Фелиша было 2 забитых мяча. После того, как коучем «Бенфики» стал Лаже с Жоау Фелишем произошло чудеснейшее преображение – он провел 1572 минуты на поле (19 поединков, причем все – в стартовом составе), отличившись в них 13 забитыми мячами. Во многом столь успешное выступление таланта повлияло на то, что минувшим летом мадридский «Атлетико» согласился выплатить «Бенфике» астрономическую сумму отступных за 19-летнего на тот момент футболиста в размере 126 миллионов евро.

6. Рекордный за 40 лет погром «Спортинга»

История противостояний «Бенфики» и «Спортинга» знает немало ярких дуэлей, тем более что ведет свое начало с 30-х годов минувшего века. Игры против «львов» всегда являются принципиальными для «орлов», ведь обе команды представляют один город – Лиссабон. До Бруну Лаже «Бенфика» на протяжении более четырех десятков лет не учиняла соседям серьезных погромов (в 5 и более мячей). Последний из таковых случался аж в ноябре 1978 года, когда «орлы» на своем поле разбили «львов» со счетом 5:0. Повторить этот подвиг «Бенфике» удалось уже при Лаже, причем в матче за трофей – Суперкубок Португалии-2019, розыгрыш которого состоялся 4 августа минувшего года. Интересно, что после первого тайма «орлы» выигрывали лишь со счетом 1:0, но после перерыва отправили в сетку ворот соперника сразу четыре безответных мяча.

7. Рекордная серия гостевых побед в чемпионате – 18

Именно под руководством Бруну Лаже «Бенфика» установила рекордную для чемпионата Португалии гостевую победную серию, насчитавшую 18 поединков. Творить рекорд «орлы» начали в первом же выездном матче с Лаже во главе против «Санта Клары» (2:0), после чего последовательно одолели в гостях «Виторию Гимарайнш» (1:0), «Спортинг» (4:2), «Авеш» (3:0), «Порту» (2:1), «Морейренсе» (4:0), «Фейренсе» (4:1), «Брагу» (4:1), «Риу Аве» (3:2), «Белененсеш» (2:0), «Брагу» (4:0), «Морейренсе» (2:1), «Тонделу» (1:0), «Санта Клару» (2:1), «Боавишту» (4:1), «Виторию Гимарайнш» (1:0), «Спортинг» (2:0) и «Пасуш де Феррейра» (2:0). Остановить победную гостевую поступь «Бенфики» в чемпионате, а заодно и нанести «орлам» первое выездное поражение при Бруну Лаже смог 8 февраля нынешнего года «Порту» - 3:2.

8. Самый молодой тренер-чемпион в «Бенфике» с конца 80-х

«Бенфика» стала первым самостоятельным тренерским опытом в карьере Бруну Лаже. До нее этот специалист был ассистентом в тренерских штабах Карлуша Карвальяла в «Шеффилд Уэнсдей» и «Суонси». Чтобы привести «орлов» к титулу чемпиона Португалии Бруну Лаже хватило всего 19 матчей и этот случай стал только вторым в истории клуба, когда «орлы» меняли тренера по ходу сезона и добивались в нем победы после чемпионата-1967/68, на протяжении которого с «Бенфикой» успели поработать сразу три специалиста – Фернандо Риера, Отто Глория и Фернандо Кабрита. Кроме того, Бруну Лаже стал только пятым португальским коучем в истории «орлов», которому удалось привести лиссабонцев к победе в чемпионате (после Мариу Уилсона, Тони, Жорже Жезуса и Руя Витории), а также самым молодым тренером-чемпионом с конца 80-х годов минувшего века, когда титул с «Бенфикой» добыл 42-летний Тони. На момент получения «золотых» медалей с «орлами» Бруну Лаже было 43 года.

Все эти рекорды и достижения показывают, что «Шахтеру» придется крайне непросто против соперника, набравшего в целом фантастический ход при нынешнем главном тренере. Три последних неудачных матча, возможно, являются следствием какого-то фатального стечения обстоятельств, но не исключено, что «Бенфика» действительно угодила в кризисную полосу. В этом и предстоит как следует разобраться тренерскому штабу «горняков» во главе с Луишем Каштру, чтобы остановить «орлов» в текущем розыгрыше Лиги Европы уже на стадии 1/16 финала, ведь в прошлом сезоне после вылета из Лиги чемпионов «Бенфика» смогла последовательно пройти «Галатасарай» и загребское «Динамо», прежде чем в четвертьфинале нарвалась на преградивший «Шахтеру» путь еще в 1/16 финала «Айнтрахт»…

Алексей СЛИВЧЕНКО

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности