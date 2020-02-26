Даяна Ястремская – Гарбинье Мугуруса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 26 февраля, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) продолжит борьбу на турнире серии Премьер 5 в Дохе.



В матче третьего круга украинка сразится против экс-первой ракетки мира Гарбинье Мугурусы (№16 WTA).



Встреча состоится вторым запуском вечерней сессии на центральном корте после матча Плишкова - Жабер. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.

Путь на турнире