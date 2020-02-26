Даяна Ястремская – Гарбинье Мугуруса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на турнире в Дохе

  • 26.02.2020 10:18
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Даяна Ястремская – Гарбинье Мугуруса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

В среду, 26 февраля, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) продолжит борьбу на турнире серии Премьер 5 в Дохе.
 
В матче третьего круга украинка сразится против экс-первой ракетки мира Гарбинье Мугурусы (№16 WTA).
 
Встреча состоится вторым запуском вечерней сессии на центральном корте после матча Плишкова - Жабер. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.

Путь на турнире
Стадия  Ястремская  Мугуруса
1-й круг  Флипкенс (6-2 6-4) №78 WTA    Касаткина (7-5 5-7 6-3) №73 WTA
2-й круг   Кенин (6-3 7-6) №5 WTA  Томлянович (6-1 6-2) №54 WTA

 
Ранее девушки встречались три раза, украинка выиграла два поединка.
 
В следующем круге победительница матча сыграет против лидера мирового рейтинга Эшли Барти из Австралии.

Ранее турнир покинула Элина Свитолина.

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Источник — Sport.ua

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