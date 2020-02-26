Даяна Ястремская – Гарбинье Мугуруса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 26 февраля, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) продолжит борьбу на турнире серии Премьер 5 в Дохе.
В матче третьего круга украинка сразится против экс-первой ракетки мира Гарбинье Мугурусы (№16 WTA).
Встреча состоится вторым запуском вечерней сессии на центральном корте после матча Плишкова - Жабер. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.
|Стадия
|Ястремская
|Мугуруса
|1-й круг
|Флипкенс (6-2 6-4) №78 WTA
|Касаткина (7-5 5-7 6-3) №73 WTA
|2-й круг
|Кенин (6-3 7-6) №5 WTA
|Томлянович (6-1 6-2) №54 WTA
Ранее девушки встречались три раза, украинка выиграла два поединка.
В следующем круге победительница матча сыграет против лидера мирового рейтинга Эшли Барти из Австралии.
Ранее турнир покинула Элина Свитолина.
Источник — Sport.ua
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