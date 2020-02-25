ВИДЕО. Первый камбэк Бондаренко после возвращения

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№494 WTA) успешно стартовала на турнире международной серии в Акапулько, обыграв в первом круге Данку Ковинич из Черногории (№90 WTA).

Отметим, что Катерина проиграла первый сет на тай-брейке, но сумела совершить камбэк. Это ее первая волевая победа после возвращения в сентябре 2019 года.

Напомним, Бондаренко-младшая пропустила больше года из-за рождения второго ребенка.