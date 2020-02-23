Украинец Манафов выиграл парный титул на турнире в Казахстане

В финале 25-тысячника в Казахстане украинский теннисист Владислав Манафов и белорус Иван Лютаревич, посеянные под вторым номером, обыграли эстонско-российский дуэт Владимира Иванова и Максима Ратнюка: 7:5, 7:6(5).

Актобе. Финал. Парный разряд.

Владислав Манафов/Иван Лютаревич (Украина/Беларусь) - Владимир Иванов/Максим Ратнюк (Эстония/Россия) 7:5, 7:6(5)

Манафов и Лютаревич выиграли второй совместный титул на турнирах ITF: в прошлом году теннисисты стали чемпионами аналогичного 25-тысячника в Алматы.

Этот парный титул ITF стал для Владислава первым в этом году и 48-м за время выступлений на данных турнирах. Ранее украинец уступил в полуфинале одиночного разряда.