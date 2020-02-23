Украинец Манафов выиграл парный титул на турнире в Казахстане

Владислав Манафов и Иван Лютаревич в финале обыграли эстонско-российскую пару

  • 23.02.2020 02:33
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Украинец Манафов выиграл парный титул на турнире в Казахстане
© btu.org.ua. Владислав Манафов

В финале 25-тысячника в Казахстане украинский теннисист Владислав Манафов и белорус Иван Лютаревич, посеянные под вторым номером, обыграли эстонско-российский дуэт Владимира Иванова и Максима Ратнюка: 7:5, 7:6(5).

Актобе. Финал. Парный разряд.
Владислав Манафов/Иван Лютаревич (Украина/Беларусь) - Владимир Иванов/Максим Ратнюк (Эстония/Россия) 7:5, 7:6(5)

Манафов и Лютаревич выиграли второй совместный титул на турнирах ITF: в прошлом году теннисисты стали чемпионами аналогичного 25-тысячника в Алматы.

Этот парный титул ITF стал для Владислава первым в этом году и 48-м за время выступлений на данных турнирах. Ранее украинец уступил в полуфинале одиночного разряда.

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Источник — Большой теннис Украины

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