Манафов и Крутых проиграли полуфиналы на турнирах ITF

Украинские теннисисты Владислав Манафов и Алексей Крутых проиграли свои полуфинальные поединки на 25-тысячнике ITF в Казахстане и 15-тысячнике ITF в Египте соответственно.
Манафов проиграл третьему сеяному Юте Симидзу из Японии.
Крутых, посеянный под восьмым номером, уступил лидеру посева Пабло Виверо Гонсалесу из Испании.
Актобе. Полуфинал
Владислав Манафов (Украина) – Юта Симидзу (Япония) – 5:7, 4:6
Шарм-эль-Шейх. Полуфинал
Алексей Крутых (Украина) – Пабло Виверо-Гонсалес (Испания) – 6:4, 4:6, 3:6
Источник — Sport.ua
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