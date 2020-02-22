Миккель ДУЭЛУНД: «Игра никогда не будет идеальной»

Датский полузащитник о победе над Ворсклой

  • 22.02.2020 22:08
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Миккель ДУЭЛУНД: «Игра никогда не будет идеальной»
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Датский полузащитник «бело-синих», пропустивший первую часть сезона из-за травмы, провел первый официальный матч за основной состав «Динамо» в нынешнем сезоне, а после игры поделился впечатлениями от долгожданного возвращения. 

- Миккель, в том, что сегодняшняя победа далась «Динамо» непросто, заслуга прежде всего соперника?

- Полтавчане провели хороший матч. Хотя мы доминировали, владели мячом большую часть времени, игра все равно была для нас очень непростой. Накладывались и другие факторы: поле было тяжелым, к тому же нам не хватало поддержки наших болельщиков на трибунах. Игра была непростой, но главное – что мы в конце концов добыли три очка. Я не мог предположить, что нам понадобится так много времени чтобы все-таки забить победный гол, вырвать победу. Но сегодня был именно такой матч, в котором мы должны были приложить больше усилий чтобы переломить ход игры и вырвать победу.

- Что поменялось в игре после перерыва, когда «Динамо» стало эффективнее реализовывать свои моменты?

- Думаю, мы выглядели лучше как раз в первом тайме. Но не было результата – завершения, последнего паса. Зато мы отлично выглядели при контроле мяча. После перерыва мы стали чаще бить по воротам, больше открываться. Очень помог удивительный гол Буяльского. Классный гол на последних минутах забил и Беньямин. Но не стоит забывать, что это только первая игра после возобновления сезона. Она никогда не будет идеальной. Не была идеальной она и сегодня, но главное – что мы победили.

- Вы ощутили разницу в степени неуступчивости соперника по сравнению с матчами на сборах?

- От этого никуда не деться. Любой товарищеский матч – не более чем тренировка. Сегодня же была игра за очки в Премьер-лиге. Разница очень ощутима, но мы к этому были готовы.

- Ты хорошо проявил себя на сборах, набрал отличные физические кондиции, показал лучшие результаты в беговых тестах. Как сам оценишь свою форму?

- Я должен быть всегда в такой форме, ведь я играю на позиции, где нужно много двигаться. Как правило, я являюсь тем игроком, кто набегает наибольший километраж за матч. Поэтому я тяжело тренируюсь каждый день чтобы мое тело было готово к таким нагрузкам. Я должен быть готов не только бегать больше других, но и быстрее других. Сейчас я чувствую, что пребываю в прекрасной форме.

- Сегодня ты играл на своей привычной позиции в центре. Есть вероятность увидеть тебя на фланге, где сегодня играл другой номинальный центрхав?

- Думаю, Буяльский все же больше подходит для игры на фланге, чем я. Возможно, мне было бы непросто сразу адаптироваться на непривычной позиции, ведь я пропустил долгий период, давно не играл в матчах с такой ответственностью, где идет борьба за очки в Премьер-лиге, и цена ошибки возрастает.

- Как лично для себя оценишь сегодняшний матч, первый официальный за основной состав после долгой паузы?

- Сегодня я очень счастлив. Не только потому что мы взяли три очка в непростой игре, но и потому что я вернулся в игру. Я чувствую себя лучше, чем когда-либо за очень долгий период времени. Надеюсь, для меня это только начало белой полосы, и дальше будет только лучше.

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Источник — ФК Динамо Киев

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