«Десятка мечты, звезда». Довбик нашел для Динамо усиление

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик рассказал неожиданную историю из периода выступлений в Дании, когда к нему обращались представители киевского «Динамо» по поводу возможного трансфера Миккеля Дуэлунда.

«Мне звонили по поводу Дуэлунда, я его продавал «Динамо». Мне звонили, спрашивали характеристику как игрока. Его привезли как потенциальную звезду, десятку мечты. Но он выбыл из-за травм.

Ты едешь в Украину, в Киев, в «Динамо» – это другое давление: СМИ, деньги, ожидания», – сказал Артем Довбик.

Дуэлуэнд летом 2021 года перешёл из датского «Мидтьюлланда» в «Динамо» за 4 миллиона евро. За всё время в рядах «бело-синих» Миккель провёл 26 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав одну голевую передачу.