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  4. «Десятка мечты, звезда». Довбик нашел для Динамо усиление
Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 08:32 |
1886
2

«Десятка мечты, звезда». Довбик нашел для Динамо усиление

Именно Артем порекомендовал киевлянам подписать Дуэлунду

01 июля 2026, 08:32 |
1886
2 Comments
«Десятка мечты, звезда». Довбик нашел для Динамо усиление
ФК «Динамо» Киев. Миккель Дуэлунд
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Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик рассказал неожиданную историю из периода выступлений в Дании, когда к нему обращались представители киевского «Динамо» по поводу возможного трансфера Миккеля Дуэлунда.

«Мне звонили по поводу Дуэлунда, я его продавал «Динамо». Мне звонили, спрашивали характеристику как игрока. Его привезли как потенциальную звезду, десятку мечты. Но он выбыл из-за травм.

Ты едешь в Украину, в Киев, в «Динамо» – это другое давление: СМИ, деньги, ожидания», – сказал Артем Довбик.

Дуэлуэнд летом 2021 года перешёл из датского «Мидтьюлланда» в «Динамо» за 4 миллиона евро. За всё время в рядах «бело-синих» Миккель провёл 26 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав одну голевую передачу.

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Мидтьюлланд Миккель Дуэлунд трансферы УПЛ трансферы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Пряма червона
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Комментарии 2
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Уже гравців продає. Брєд якийсь. Як можна характеризувати і купувати гравця по телефону. Треба на нього подивитися в ділі, а не слухати Довбика. Це свого роду втюхування.
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Довбік хоче в Дінамо. Чекаємо на Гучний трансфер
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