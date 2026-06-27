Фабрицио Романо поставил точку в трансфере Довбика в известный клуб

Испанский «Бетис» не сможет осуществить трансфер украинского нападающего «Ромы» Артема Довбика во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, главными препятствиями для потенциальной сделки являются высокая трансферная стоимость форварда, а также его зарплатные требования. В севильском клубе считают, что такие финансовые условия на данный момент недостижимы.

В сезоне 2025/26 Артем провел 18 матчей за «Рому» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт с римским клубом действует до лета 2029 года.