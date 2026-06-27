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  4. Фабрицио Романо поставил точку в трансфере Довбика в известный клуб
Италия
27 июня 2026, 07:02 |
1120
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Фабрицио Романо поставил точку в трансфере Довбика в известный клуб

Артема в «Бетисе» не будет

27 июня 2026, 07:02 |
1120
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Фабрицио Романо поставил точку в трансфере Довбика в известный клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Испанский «Бетис» не сможет осуществить трансфер украинского нападающего «Ромы» Артема Довбика во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, главными препятствиями для потенциальной сделки являются высокая трансферная стоимость форварда, а также его зарплатные требования. В севильском клубе считают, что такие финансовые условия на данный момент недостижимы.

В сезоне 2025/26 Артем провел 18 матчей за «Рому» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт с римским клубом действует до лета 2029 года.

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Бетис Рома Рим трансферы Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Він залишається в Ромі ,кінець серіалу 
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