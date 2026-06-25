Рома не определилась с будущим Довбика. Форвард может вернуться в Испанию

Итальянская «Рома» продолжает находится в непростом положении из-за форварда сборной Украины Артема Довбика, который не входит в планы главного тренера.

По информации авторитетного инсайдера Маттео Моретто, в услугах 28-летнего футболиста заинтересован «Бетис» – участник Лиги чемпионов ищет нападающего.

Представитель Ла Лиги давно следит за украинцем, но преградой для трансфера является высокая зарплата и рыночная стоимость игрока. «Волки» требуют от 20 до 25 миллионов за форварда.

Довбик присоединится к римской команде 13 июля, когда все футболисты соберутся на клубной базе в Тригории под руководством Джан Пьеро Гасперини.

«Рома» не знает, в какой команде начнет следующий сезон нападающий. Римский клуб надеется получить привлекательное финансовое предложение, но с этим могут возникнуть серьезные проблемы.

Довбик провел 18 матчей в сезоне, в которых забил три гола и отдал два ассиста. Контракт нападающего истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.