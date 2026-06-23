Участник Лиги чемпионов предложил 16 миллионов евро за трансфер Довбика

Турецкий «Трабзонспор» и испанский «Бетис» начали переговоры о приобретении форварда сборной Украины Артема Довбика. Об этом сообщили RomaPress и Sky Sport.

Контракт 28-летнего футболиста принадлежит итальянской «Ромы», но главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини не заинтересован в услугах игрока.

Одним из главных фаворитов на украинца считается «Бетис», который намерен усилить линию атаки после выхода в Лигу чемпионов – команда заняла пятое место в чемпионате Испании.

Главной преградой на пути к соглашению остается сумма трансфера. Представитель Ла Лиги предложил 16 миллионов евро, но римский клуб требует около 25 млн.

Довбик провел 18 матчей в сезоне, в которых забил три гола и отдал два ассиста. Контракт нападающего истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.