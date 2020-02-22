Сапай провел 200-й матч в чемпионатах Украины

Поединок против «Динамо» (1:2) стал 200-м для 34-летнего защитника полтавчан Вадима Сапая в чемпионатах Украины. 140 встреч он отыграл за «Ворсклу», 50 - за «Оболонь», 9 - за донецкий «Металлург» и 1 - за «Борисфен», где 15 лет назад началась карьера Вадима в элитном дивизионе.

К слову, из нынешнего состава полтавчан больший стаж выступлений в УПЛ имеют только Владимир Чеснаков (288 матчей) и Павел Ребенок (284).

Юбилейные матчи Вадима Сапая в чемпионатах Украины

Матч Дата Клуб Сапая Соперник Счет 1-й 16.06.2005 Борисфен Металлург З (г) 1:2 50-й 01.10.2011 Оболонь Кривбасс (г) 0:1 100-й 29.03.2014 Ворскла Говерла (д) 3:1 150-й 31.07.2016 Ворскла Александрия (г) 2:3 200-й 22.02.2020 Ворскла Динамо (г) 1:2

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ