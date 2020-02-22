Сапай провел 200-й матч в чемпионатах Украины

Из нынешнего состава «Ворсклы» больший стаж выступления в УПЛ имеют только Чеснаков и Ребенок

  • 22.02.2020 20:31
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Сапай провел 200-й матч в чемпионатах Украины
© ФК Ворскла. Вадим Сапай

Поединок против «Динамо» (1:2) стал 200-м для 34-летнего защитника полтавчан Вадима Сапая в чемпионатах Украины. 140 встреч он отыграл за «Ворсклу», 50 - за «Оболонь», 9 - за донецкий «Металлург» и 1 - за «Борисфен», где 15 лет назад началась карьера Вадима в элитном дивизионе.

К слову, из нынешнего состава полтавчан больший стаж выступлений в УПЛ имеют только Владимир Чеснаков (288 матчей) и Павел Ребенок (284).

Юбилейные матчи Вадима Сапая в чемпионатах Украины

Матч

Дата

Клуб Сапая

Соперник

Счет

1-й

16.06.2005

Борисфен

Металлург З (г)

1:2

50-й

01.10.2011

Оболонь

Кривбасс (г)

0:1

100-й

29.03.2014

Ворскла

Говерла (д)

3:1

150-й

31.07.2016

Ворскла

Александрия (г)

2:3

200-й

22.02.2020

Ворскла

Динамо (г)

1:2

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник — Sport.ua

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