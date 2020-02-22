Сапай провел 200-й матч в чемпионатах Украины

Поединок против «Динамо» (1:2) стал 200-м для 34-летнего защитника полтавчан Вадима Сапая в чемпионатах Украины. 140 встреч он отыграл за «Ворсклу», 50 - за «Оболонь», 9 - за донецкий «Металлург» и 1 - за «Борисфен», где 15 лет назад началась карьера Вадима в элитном дивизионе.
К слову, из нынешнего состава полтавчан больший стаж выступлений в УПЛ имеют только Владимир Чеснаков (288 матчей) и Павел Ребенок (284).
Юбилейные матчи Вадима Сапая в чемпионатах Украины
|
Матч
|
Дата
|
Клуб Сапая
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
16.06.2005
|
Борисфен
|
Металлург З (г)
|
1:2
|
50-й
|
01.10.2011
|
Оболонь
|
Кривбасс (г)
|
0:1
|
100-й
|
29.03.2014
|
Ворскла
|
Говерла (д)
|
3:1
|
150-й
|
31.07.2016
|
Ворскла
|
Александрия (г)
|
2:3
|
200-й
|
22.02.2020
|
Ворскла
|
Динамо (г)
|
1:2
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Источник — Sport.ua
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