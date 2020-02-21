Каир. Шошина сыграет в финале парного разряда

Украинская теннисистка Анастасия Шошина вышли в парный финал турнира ITF в египетском Каире с призовым фондом $60 тысяч.



22-летняя украинка в дуэте с Паулой Каней из Польши в двух сетах одолела лидеров посева Ирину Бару (Румыния) и Лесли Керкхове (Нидерланды).



Каир. Полуфинал парного разряда

Анастасия Шошина / Паула Каня – Ирина Бара / Лесли Керкхове – 7:6(6), 6:3



Отметим, что Шошина и Каня на прошлой неделе обыграли этих же соперниц в четвертьфинале 100-тысячника в Каире.



В финале парного разряда Шошина может встретиться против Марты Костюк, которой еще нужно выиграть свой матч.