Каир. Шошина сыграет в финале парного разряда

Украинская теннисистка Анастасия Шошина вышли в парный финал турнира ITF в египетском Каире с призовым фондом $60 тысяч.
22-летняя украинка в дуэте с Паулой Каней из Польши в двух сетах одолела лидеров посева Ирину Бару (Румыния) и Лесли Керкхове (Нидерланды).
Каир. Полуфинал парного разряда
Анастасия Шошина / Паула Каня – Ирина Бара / Лесли Керкхове – 7:6(6), 6:3
Отметим, что Шошина и Каня на прошлой неделе обыграли этих же соперниц в четвертьфинале 100-тысячника в Каире.
В финале парного разряда Шошина может встретиться против Марты Костюк, которой еще нужно выиграть свой матч.
Источник — Sport.ua
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