Каир. Шошина вслед за Костюк и Цуренко вышла в парный полуфинал

Еще одна украинка поборется за финал 100-тысячника ITF

  • 13.02.2020 21:38
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Каир. Шошина вслед за Костюк и Цуренко вышла в парный полуфинал
© Инстаграм Анастасии Шошиной

Украинская теннисистка Анастасия Шошина вышли в парный полуфинал турнира ITF в египетском Каире с призовым фондом $100 тысяч.

22-летняя украинка в дуэте с Паулой Каней из Польши на супертайбрейке одолела второй сеяный тандем Ирина Бара (Румыния) / Лесли Керкхове (Нидерланды).

Каир. Четвертьфинал парного разряда
Анастасия Шошина / Паула Каня – Ирина Бара / Лесли Керкхове – 0:6, 6:4, 10-5

В полуфинале Шошина и Каня сразятся против победительниц матча Аранча Рус / Шериф Майяра Ахмед Абдул Азиз – Деяна Раданович / Анна Цая.

Ранее в полуфинал без борьбы вышла пара Марта Костюк / Леся Цуренко.

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Источник — Sport.ua

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