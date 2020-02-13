Каир. Шошина вслед за Костюк и Цуренко вышла в парный полуфинал

Украинская теннисистка Анастасия Шошина вышли в парный полуфинал турнира ITF в египетском Каире с призовым фондом $100 тысяч.
22-летняя украинка в дуэте с Паулой Каней из Польши на супертайбрейке одолела второй сеяный тандем Ирина Бара (Румыния) / Лесли Керкхове (Нидерланды).
Каир. Четвертьфинал парного разряда
Анастасия Шошина / Паула Каня – Ирина Бара / Лесли Керкхове – 0:6, 6:4, 10-5
В полуфинале Шошина и Каня сразятся против победительниц матча Аранча Рус / Шериф Майяра Ахмед Абдул Азиз – Деяна Раданович / Анна Цая.
Ранее в полуфинал без борьбы вышла пара Марта Костюк / Леся Цуренко.
Источник — Sport.ua
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