Рейнджерс впервые за 22 года выиграл матч в еврокубках, уступая в два гола

В четверг, 21 февраля, «Рейнджерс» совершил камбэк в поединке 1/16 финала Лиги Европы против «Браги».

До 67-й минуте португальский клуб вел со счетом 2:0, но шотландцы все же смогли вырвать победу, забив три мяча за 15 минут.

Отметим, что «Рейнджерс» впервые за почти 22 года смог выиграть еврокубковый матч, в котором уступал в два мяча и больше. 22 июля 1998 года шотландцы на выезде обыграли ирландский «Шелбурн» со счетом 5:3, проигрывая 0:3 на 58-й минуте матча.

Лига Европы. 1/16 финала

«Рейнджерс» (Шотландия) – «Брага» (Португалия) – 3:2

Голы: 0:1 – 11 Франсержио, 0:2 – 59 Абель Руис, 1:2 – 67 Хаджи, 2:2 – 75 Арибо, 3:2 – 82 Хаджи.