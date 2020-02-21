Оле-Гуннар СУЛЬШЕР: «Знаем, что можем играть лучше»

Наставник английского «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал ничью с бельгийским «Брюгге» (1:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Это была игра в непростых условиях. Почти как на искусственном газоне. Мяч двигался очень быстро. Удалось забить на выезде. Хороший гол с индивидуальной точки зрения. Мы упорно работали, чтобы выиграть мяч и закончить атаку. Довольны, но знаем, что можем играть лучше», - сказал Сульшер.

Ответный матч «Манчестер Юнайтед» – «Брюгге» состоится 27 февраля в Манчестере.

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