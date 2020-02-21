В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на выезде не сумел обыграть «Брюгге».
Отметим, что счет в матче открыл экс-форвард «Зари» Деннис Бонавентуре.
Лига Европы. 1/16 финала
«Брюгге» (Бельгия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 1:1
Голы: 1:0 – 15 Бонавентуре, 1:1 – 36 Марсьяль.
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Источник — Футбол 1/2/3
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