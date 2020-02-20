ФОТО. Как Шахтер в Харькове Бенфику обыграл, а судья голы отменял

Донецкий выиграл первый раунд противостояния

  • 20.02.2020 22:15
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ФОТО. Как Шахтер в Харькове Бенфику обыграл, а судья голы отменял
© Шахтер, sport.ua

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч.

«Шахтер» – «Бенфика» – 2:1

Алан Патрик (56), Виктор Коваленко (72) – Пицци (67, с пенальти)

Флорентино (95)

«Шахтер»: Андрей Пятов, Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Исмаили, Тарас Степаненко, Алан Патрик (Маркос Антонио, 80), Ромеро Марлос (Евгений Коноплянка, 83), Виктор Коваленко, Тайсон (Тете, 94), Жуниор Мораес

«Бенфика»: Одиссеас Влаходимос, Томаш Тавареш, Рубен Диаш, Ферру, Алекс Гримальдо, Флорентину, Адель Таарабт, Пицци (Андреас Самарис, 93), Шикинью (Рафа Силва, 79), Франко Серви, Харис Сеферович (Карлос Винисиус, 69)

Арбитр: Бобби Мэдден (Шотландия)

ОСК «Металлист» (Харьков)

ШАХТЕР - БЕНФИКА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

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