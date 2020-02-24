Основной защитник Бенфики вернется после травмы к матчу с Шахтером

В ответной игре лиссабонцы смогут рассчитывать на Андре Алмейду

  • 24.02.2020 16:30
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Основной защитник Бенфики вернется после травмы к матчу с Шахтером
© Twitter. Андре Алмейда

Основной правый защитник «Бенфики» Андре Алмейда близок к тому, чтобы вернуться в строй после травмы.

На сегодняшний матч «орлов» в чемпионате Португалии против «Жил Висенте» Алмейда в заявку не попал, но его готовят к ответной игре 1/16 финала Лиги Европы против «Шахтера», которая состоится в этот четверг, 27 февраля.

В текущем сезоне Андре Алмейда провел 14 матчей в португальской Примейре, отличившись 2 голами.

В первом матче против «Шахтера» на правом фланге у «Бенфики» действовал 18-летний Томаш Тавареш, которого в текущем сезоне тренерский штаб «орлов» предпочитает в основном задействовать в матчах еврокубков.

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Источник — A Bola

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