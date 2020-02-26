Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Еще рано, говорить, что Шахтер на ходу»

Специалист высказался о противостоянии украинской команды с «Бенфикой»

  • 26.02.2020 10:41
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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Еще рано, говорить, что Шахтер на ходу»
© Twitter. Евгений Левченко

Экс-полузащитник сборной Украины по футболу Евгений Левченко поделился мнением о матчах «Шахтера» и «Бенфики». Украинский клуб со счетом 2:1 победил в первой игре 1/16 финала Лиги Европы.

«Мне было интересно посмотреть, в каком состоянии «Шахтер» подойдет к ответственному матчу после большого перерыва. Конечно, еще рано говорить, что команда Луиша Каштру на ходу, но местами горняки смотрелись солидно за счет скоростей, разумной перепасовки. Очень порадовал Виктор Коваленко, и не потому что он забил гол. Я его часто критиковал, но для полузащитника этот матч может стать своего рода новой отправной точкой. Хочется, чтобы этот пыл, драйв Коваленко перенес и на матчи в составе сборной Украины.

Счет очень скользкий, но «Шахтер» получил психологическое преимущество. В харьковском матче футболисты «Бенфики», порой, не знали что делать. Впрочем, в Лиссабоне будет совсем другая игра. Бенфика дома действует куда увереннее», - сказал Левченко.

Второй матч «Бенфики» и «Шахтера» состоится 27 февраля в Лиссабоне. Начало матча в 22:00 по Киеву.

«Шахтер» отправился на матч с «Бенфикой» без Бондаря, но с Додо.

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Источник — zbirna.com

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