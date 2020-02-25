Шахтер отправился на матч с Бенфикой без Бондаря, но с Додо

Сегодня «Шахтер» вылетел в Португалию на ответный матч плей-офф Лиги Европы против «Бенфики».
В заявке команды нет центрального защитника Валерия Бондаря, однако вернулся Додо, который отбыл дисквалификацию. Также в заявке молодой хавбек Артем Бондаренко и всего один форвард - Жуниор Мораес.
«Шахтер» выиграл первый матч со счетом 2:1.
Вторая игра пройдет в четверг, начало в 22:00.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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