Шахтер отправился на матч с Бенфикой без Бондаря, но с Додо

Сегодня «Шахтер» вылетел в Португалию на ответный матч плей-офф Лиги Европы против «Бенфики».

В заявке команды нет центрального защитника Валерия Бондаря, однако вернулся Додо, который отбыл дисквалификацию. Также в заявке молодой хавбек Артем Бондаренко и всего один форвард - Жуниор Мораес.

«Шахтер» выиграл первый матч со счетом 2:1.

Вторая игра пройдет в четверг, начало в 22:00.