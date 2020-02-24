Александр ДЕНИСОВ: «VAR вносит элемент триллера»

В четверг «Шахтер» одолел «Бенфику» (2:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. В матче несколько раз была применена система VAR, которая впервые появилась в играх Лиги Европы. Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов прокомментировал внедрение видеоассистента в еврокубковые матчи.

«Накануне мы смотрели матчи Лиги чемпионов, где фактор VAR не возник, так как не было много спорных эпизодов. И вот впервые в истории VAR используется в плей-офф Лиги Европы, матч в Харькове оказывается ключевым. Сразу несколько эпизодов произошло, когда за помощью к ассистентам прибегал арбитр в поле.

Было много скепсиса, что VAR остановит игру, замедлит ее динамику. Мне кажется, ничего не замедляет. В Харькове, в четверг, когда мы долго ждали решения судей, эта пауза, как элемент триллера вносит, не то, что замедляет процесс. Словно идет обратный отсчет: будет гол или не будет? То, что это делает футбол чище – это очевиднейшая вещь», - сказал Денисов.

Ответная игра на лиссабонском стадионе «Да Луш» состоится 27 февраля.