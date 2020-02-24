Александр ДЕНИСОВ: «VAR вносит элемент триллера»

Известный ведущий высказал свое мнение про VAR в матче «Шахтер» – «Бенфика»

  • 24.02.2020 16:52
  • 958 просмотров
  • 6 комментариев
Александр ДЕНИСОВ: «VAR вносит элемент триллера»
© Футбол 1/2. Александр Денисов

В четверг «Шахтер» одолел «Бенфику» (2:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. В матче несколько раз была применена система VAR, которая впервые появилась в играх Лиги Европы. Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов прокомментировал внедрение видеоассистента в еврокубковые матчи.

«Накануне мы смотрели матчи Лиги чемпионов, где фактор VAR не возник, так как не было много спорных эпизодов. И вот впервые в истории VAR используется в плей-офф Лиги Европы, матч в Харькове оказывается ключевым. Сразу несколько эпизодов произошло, когда за помощью к ассистентам прибегал арбитр в поле.

Было много скепсиса, что VAR остановит игру, замедлит ее динамику. Мне кажется, ничего не замедляет. В Харькове, в четверг, когда мы долго ждали решения судей, эта пауза, как элемент триллера вносит, не то, что замедляет процесс. Словно идет обратный отсчет: будет гол или не будет? То, что это делает футбол чище – это очевиднейшая вещь», - сказал Денисов.

Ответная игра на лиссабонском стадионе «Да Луш» состоится 27 февраля.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Zport.
      Zport., 24.02.2020 18:10
    0
    kina_ne_bydet, 24.02.2020 17:38
    На совю посмотри. А Денисов и его футболы, это лучший футбольный контент на укр. тв
    Он лучший для продонецких недолюдей. Сетанта рулит
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 24.02.2020 17:41
    +2
    kina_ne_bydet, 24.02.2020 17:38
    На совю посмотри. А Денисов и его футболы, это лучший футбольный контент на укр. тв
    Да я и не сомневался, что для тебя это лучший контент, говноед
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 24.02.2020 17:38
    -2
    digsum, 24.02.2020 17:05
    Твоя рожа вносит элемент хоррора
    На совю посмотри. А Денисов и его футболы, это лучший футбольный контент на укр. тв
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.02.2020 17:25
    +3
    Интересно как ты будешь петь когда вар в Лиссабоне поставит пеналь в ворота Шахтера?
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 24.02.2020 17:06
    -2
    Гол в ворота Шахтера возник из офсайда. Потом было нарушение, приведшее к пенальти.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 24.02.2020 17:05
    +3
    Твоя рожа вносит элемент хоррора
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.02.2020 17:25
    +3
    Интересно как ты будешь петь когда вар в Лиссабоне поставит пеналь в ворота Шахтера?
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 24.02.2020 17:05
    +3
    Твоя рожа вносит элемент хоррора
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 24.02.2020 17:41
    +2
    kina_ne_bydet, 24.02.2020 17:38
    На совю посмотри. А Денисов и его футболы, это лучший футбольный контент на укр. тв
    Да я и не сомневался, что для тебя это лучший контент, говноед
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 24.02.2020 18:10
    0
    kina_ne_bydet, 24.02.2020 17:38
    На совю посмотри. А Денисов и его футболы, это лучший футбольный контент на укр. тв
    Он лучший для продонецких недолюдей. Сетанта рулит
    Ссылка
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