Андрееску пропустит турнир в Дохе

Действующая чемпионка US Open Бьянка Андрееску сообщила, что не сыграет на турнире серии Премьер 5 в Дохе, который стартует на следующей неделе.

Канадская теннисистка продолжает восстановление после травмы колена.

Забавно, что со следующей недели Андрееску, которая не сыграла ни одного матча после Итогового турнира-2019, поднимется на одну позицию в мировом рейтинге и будет четвертой.

Ближайшая серьезная защита очков ей предстоит в Индиан-Уэллсе (9 Марта), где Бьянка в прошлом году выиграла свой первый крупный титул.