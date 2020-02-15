Хетафе как сказка братьев Гримм

Ни одна испанская команда на прошлых выходных не была деклассирована так уверенно, как «Валенсия». Клуб, который борется и явно до поздней весны будет бороться за место в ЛЧ, не просто получил три безответных гола – он должен был получать намного больше, а сам ни разу не пробил в створ. Соперник не давал «лос чес» нормально перейти середину поля, сделал вратаря гостей с отрывом лучшим их игроком и, несмотря на большие проблемы с реализацией, уверенно победил.

Играть «Валенсии» пришлось не с «Барсой» (ту «лос чес» совсем недавно обыграли) и не с «Реалом», а с командой, которая несколько лет назад готовилась тихо умирать в Сегунде.

Много лет подряд в испанской элите не было более ненужного, обделенного вниманием и, если можно так выразиться, бессмысленного клуба, чем «Хетафе». В стране, где даже аутсайдеры второго дивизиона собирают на трибунах пятизначное количество зрителей и обладают большой, выдающейся историей, клуб из-под Мадрида не может заполнить 17-тысячник и постоянно зияет пустотами на трибунах. В этой команде никогда не было сильной академии, она никогда ничего не выигрывала, она никому, кроме случайных зевак, не интересна и всегда выглядела коллективом, который занимает место в элите условного «Спортинга» или «Депортиво».

Моя любимая история о «Хетафе» - название ее стадиона. В Испании очень часто стадионы названы в честь президентов: Висенте Кальдерона, Сантьяго Бернабеу, многих других. В других странах арена может быть названа в честь легендарного игрока или тренера – вы и сами с легкостью назовете много таких примеров. Так вот, стадион «Хетафе» назван в честь Альфонсо Переса – человека, который… никогда не играл, не тренировал и тем более не руководил «Хетафе». Бывший игрок «Барселоны» и «Реала» просто родился в этом городке, но уже в 12 лет занимался в академии «бланкос».

В такой истории нет ничего удивительного: ну нет у клуба из мадридского пригорода значимых достижений в прошлом веке – до такой степени, что приходится увековечивать сам факт рождения поблизости человека, который играл за грандов и сборную Испании. Можно было умеренно хвалить команду, которая с совсем скромными ресурсами держалась в элите – но мало кто сожалел, когда в 2016-м году «Хетафе» после одиннадцати сезонов в элите вылетел в Сегунду и там тоже начал выступления очень слабо.

Тогда-то президент клуба и доверился Хосе Бордаласу – немолодому специалисту, который никогда не работал в элите. Воспитанник «Эркулеса» не смог стать профессиональным футболистом, десяток лет потратив на региональные коллективы. Где найдешь работу без имени и связей? Тренер начал работать с периферийными «Бенидормом» и «Новелдой» (кто знает такие команды – мое почтение), много лет посвятил «Аликанте», «Эркулесу», «Алькойяно», «Эльче» – и все это время котировался как заурядный, обычный специалист.

Главным подтверждением таких котировок было решение руководства «Алавеса» расторгнуть контракт с тренером сразу после… победы в Сегунде. Да-да, выход в элиту с первого места и без единой звезды в составе не стал поводом для боссов клуба оставить тренера – они предпочли довериться Маурисио Пеллегрино, который 25 предыдущих лет провел в топ-лигах: сначала как игрок, потом как тренер.

В этот момент никому не нужного тренера и подписал никому не интересный клуб. Ставки были безумно высоки: «Хетафе», хоть и отыграл 11 лет в Примере, но залез в большие долги, которые грозили клубу исчезновением. И если «Овьедо» в предбанкротном состоянии спасали всем миром, то нет никаких сомнений, что «Хетафе» на подобное можно было дальше не рассчитывать. Этому клубу без малейшей рефлексии дали бы раствориться в пучине испанской трясины.

К счастью, Бордалас вывел команду в Сегунду второй сезон подряд – и на этот раз получил не от ворот поворот, а карт-бланш на реализацию самых изощренных своих идей. Что мог придумать тренер-ноунейм в команде без звезд, денег и академии? Правильно, оборонительного монстра. Здесь даже сработал принцип «то, что нам мешает, то нам поможет» - именно в команде без болельщиков можно было без проблем ставить какой угодно антифутбол и не нарываться на свист фанатов.



ФК Хетафе. Хосе Бордалас

Точность передач «Хетафе» в текущем сезоне – 61,7%. Это последнее место среди всех 98 команд лиг «большой пятерки», причем даже у идущего на предпоследнем месте «Бернли» 68,6%. Разница в семь процентов может звучать скромно, но по факту это просто пропасть: «Бернли» с 97-го места ближе к девяностому, чем к 98-му. Как для претендента на зону ЛЧ «городские» невероятно мало бьют по воротам, невероятно много идут в единоборства и их выигрывают, невероятно много (больше всех в топ-лигах) фолят… В общем, это просто бронированный автобус, который на данный момент уступает только «Барселоне» и «Реалу» не только по результатам, но и по игре.

И в прошлом сезоне «Хетафе» до последнего претендовал на зону ЛЧ. Проиграл на финишной прямой «Валенсии», матч которой с «Вальядолидом» почти официально был признан договорным – ведется расследование, которое, конечно же, не может пройти быстро… Что можно было ждать от команды-выскочки в следующем сезоне? Конечно же, падения в нижнюю половину таблицы – на фоне распродажи, игры на два фронта, другого отношения соперников и т.д. и т.п.

Оказалось, что клуб в состоянии стать еще сильнее. Трансфер центрального защитника Ньома и аренда «крайка» Кукурельи позволила команде сделать еще больше укрепить броню и прибавить уже по ходу сезона. В последних девяти турах у «Хетафе» семь побед – и все семь сухие! Оставшиеся две игры, правда, закончились сухими поражениями, так что первый гол в матчах с командой Бордаласа значит просто запредельно много – но чаще-то он влетает в ворота соперников… И снова «то, что нам мешает, то нам поможет» – непривлекательный стиль игры позволил сохранить состав и на второй сезон заиграть только уверенней.

Худшее, что можно сделать в материале о таком коллективе: начать рассказывать о выдающемся классе «недооцененных» игроков, которые оказались в одном месте и начали феерить. Нет, в «Хетафе» действительно очень средние футболисты – иначе они, даже если бы оказались в этом клубе, давно бы разошлись по более богатым клубам. Самый талантливый в составе, пожалуй, как раз Кукурелья, который принадлежит «Барселоне», но ездит по арендам, пока еще не постарел Альба.

Но «Хетафе» – это, конечно, история про команду-звезду, про гениальное использование сильнейших навыков отдельных игроков. Основному форварду «городских» Хорхе Молине в апреле исполнится 38 лет, и в Примере он дебютировал позже, чем даже Варди в АПЛ. Но он великолепно ведет борьбу, использует свои шансы – и пусть даже он сто раз не помогает своей команде владеть мячом, нужное для эффективности командного механизма он делает. Бордалас – маньяк тренировок; как он логично признает: «Если мы не выкладываемся полностью, у нас нет шанса».

На этих выходных третья команда Примеры сыграет со второй – «Хетафе» предстоит визит к «Барселоне». И у Бордаласа с Сетьеном настолько давнее спортивное и, не побоюсь этого слова, идеологическое соперничество, что даже Гвардьола с Моуриньо могут переглянуться. «Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень не столь различны меж собой» (с)…

Еще в Сегунде, когда Кике тренировал «Луго», а Бордалас – «Алькоркон», тактика последнего вывела Сетьена из себя. Тот сказал: «Мы позволили себе выиграть команде, которая этого не заслужила, я разозлился, наблюдая, как игроки тянут время. Я надеюсь, «Алькоркон» не поднимется в Ла Лигу, потому что на них жалко смотреть».

Спустя время, когда Сетьен работал уже в Примере с «Бетисом», а Бордалас вышел туда с «Хетафе», Кике после очной встречи снова высказался: «Мне кажется прискорбным, что «Хетафе» – команда, которая делает много ошибок. Они знают это… Это не футбол, это что-то другое, от чего вскипает моя кровь».

В ответ на вопросы о своих принципах Бордалас спокоен: «Мне нравится быть на чужой половине поля и создавать моменты. Но что хорошего в тридцати касаниях мяча на своей половине без продвижения вперед? Я фанат Кройфа. Долгое владение перепутали с хорошим футболом, и я не разделяю этого, уважая всех». И еще немного: «У кого я учился? Мой учитель – Хосе Бордалас. Я не хочу быть похожим на кого-то».

Все материалы о командах-выскочках похожи на одну – я и сам недавно писал один такой. «В них никто не верил», «они совершили чудо», «сезон-сказка», бла-бла-бла. То, что уже второй сезон делает «Хетафе», если и можно назвать сказкой, то сказкой братьев Гримм – тех, в которых спящую красавицу насилуют, а сестры Золушки режут себе ноги, чтобы влезть в туфельку. Футбол «Хетафе» отдает поздним средневековьем – эти передачи на 50 метров, эта подготовка команды словно из легкой атлетики, это «отдай мяч сопернику и навяжи борьбу» в качестве главенствующего принципа.

«Хетафе» появился в топе испанского футбола тем же методом, каким на кондитерской фабрике заводятся мыши, а на мраморе в музеях античности появляется плесень. В месте, которым принято восхищаться, которое прославило себя именно эстетикой игры, появился такой островок антифутбола, от которого попытался бы немного отойти даже Виталий Кварцяный. И это нормально, и это логично. Антагонистом иногда быть удобнее: когда все исповедуют заветы Кройфа/Гвардьолы как свои десять заповедей, пытаются играть в контроль независимо от подбора игроков, одно дикое, аномальное исключение начинает выглядеть на их фоне не как телега на фоне спорткаров, а как танк.

И этот танк в субботу выедет на поле «Камп Ноу».