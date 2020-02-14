Бондаренко покидает турнир в Хуахине

Украинка завершила выступления и в парном разряде

  • 14.02.2020 13:40
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Бондаренко покидает турнир в Хуахине
© WTA Thailand Open. Катерина Бондаренко и Тамарин Танасугарн

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко завершила борьбу в парном разряде на турнире WTA International в Хуахине (Таиланд).

В дуэте с Тамарин Танасугарн из Таиланда украинка уступила австралийскому тандему Барбара Хаас / Эллен Перес.

Хуахин. Четвертьфинал парного разряда
Катерина Бондаренко / Тамарин Танасугарн – Барбара Хаас / Эллен Перес – 3:6, 4:6

Напомним, Бондаренко также выступала и в одиночном разряде, но проиграла еще в матче первого круга пятой сеяной Магде Линетт.

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Источник — Sport.ua

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