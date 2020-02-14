Бондаренко покидает турнир в Хуахине

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко завершила борьбу в парном разряде на турнире WTA International в Хуахине (Таиланд).
В дуэте с Тамарин Танасугарн из Таиланда украинка уступила австралийскому тандему Барбара Хаас / Эллен Перес.
Хуахин. Четвертьфинал парного разряда
Катерина Бондаренко / Тамарин Танасугарн – Барбара Хаас / Эллен Перес – 3:6, 4:6
Напомним, Бондаренко также выступала и в одиночном разряде, но проиграла еще в матче первого круга пятой сеяной Магде Линетт.
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Источник — Sport.ua
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