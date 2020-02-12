Хуахин. Бондаренко уступила пятой сеяной

Украинка Катерина Бондаренко завершила борьбу в одиночном разряде на турнире международной серии в Хуахине.
В стартовом матче Бондаренко, заявленная по замороженному рейтингу, уступила пятой сеяной Магде Линетт из Польши (№42 WTA).
Хуахин. Первый круг
Катерина Бондаренко (Украина) – Магда Линетт (Польша) – 2:6, 2:6
Линетт в следующем раунде сыграет против Пэн Шуай из Китая (№106 WTA).
Бондаренко продолжит борьбу на турнире в парном разряде, сыграв в дуэте с Тамарин Танасугарн из Таиланда.
Источник — Sport.ua
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