Хуахин. Бондаренко уступила пятой сеяной

Украинка Катерина Бондаренко завершила борьбу в одиночном разряде на турнире международной серии в Хуахине.

В стартовом матче Бондаренко, заявленная по замороженному рейтингу, уступила пятой сеяной Магде Линетт из Польши (№42 WTA).

Хуахин. Первый круг

Катерина Бондаренко (Украина) – Магда Линетт (Польша) – 2:6, 2:6

Линетт в следующем раунде сыграет против Пэн Шуай из Китая (№106 WTA).

Бондаренко продолжит борьбу на турнире в парном разряде, сыграв в дуэте с Тамарин Танасугарн из Таиланда.

