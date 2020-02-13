Бьянка АНДРЕЕСКУ: «Еще не готова на 100% для возвращения на корт»

Действующая чемпионка US Open Бьянка Андрееску рассказала, почему снялась с турнира серии Премьер в Дубае.

«Я еще не готова на 100% и, следуя рекомендациям моей команды и врача, я не хочу рисковать, чтобы получить рецидив травмы колена.

Каждый день я становлюсь ближе к возвращению на корт, но участие на турнире в Дубай – слишком рано для меня», – сказала Андрееску.

Напомним, Бьянка травмировалась во время Итогового турнира WTA, не сумев доиграть групповой раунд. Тогда ее заменила американка София Кенин, которая спустя три месяца выиграла Открытый чемпионат Австралии.

Основная сетка турнира в Дубае стартует 17 февраля.