Хуахин. Свитолина выиграла первый матч в одиночном разряде

Лучшая украинская теннисистка в двух сетах разобралась с Бибианой Схофс из Нидерландов

  • 12.02.2020 13:26
  • 8026 просмотров
  • 13 комментариев
Хуахин. Свитолина выиграла первый матч в одиночном разряде
© Thailand Open. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№4 WTA) одержала первую победу на турнире международной серии в Хуахине.
 
В стартовом матче одиночного разряда украинка, посеянная под первым номером, в двух сетах обыграла 195-ю ракетку мира Бибиану Схофс из Нидерландов.
 
Хуахин. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Бибиана Схофс (Нидерланды) – 6:2, 6:4

Свитолина в третий раз за сезон сыграла с теннисисткой, рейтинг которой был довольно низким. И если Бултер и Фетт – потенциальные игроки первой сотни и там уже побывали, то Схофс никогда звезд с неба не хватала. 

В первом сете Свитолина сыграла более собранно, очень уверенно обыграв соперницу на классе. В четвертом гейме теннисистка из Нидерландов имела небольшой шанс немного затянуть партию, но ей это не удалось, двойной брейкпоинт не был реализован. Свитолиной хватило двух брейков, чтобы закончить сет за 30 минут.

Но во второй партии украинка, видимо, слишком расслабилась, у нее пропала первая подача, посыпались двойные ошибки и пришлось немного сложнее. Схофс удалось сделать два брейка, на что Свитолиной пришлось отвечать тремя. 

Никакой пищи для размышлений матч не оставил, его нужно забыть и двигаться дальше. Если Элина хочет сохранить четвертое место в рейтинге WTA, то на этой неделе ей нужно выходить в полуфинал. В случае выигрыша второго матча, в 1/4 финала ее будет ожидать поединок против восьмой сеяной Нао Хибино из Японии. Напомним, в апреле сборной Украины предстоит играть с японками в рамках плей-офф Кубка Федерации.
 
В следующем круге Элина сразится против Сторм Сандерс (№319 WTA) из Австралии.
 
Ранее Свитолина проиграла в матче парного разряда.

Еще одна украинка Катерина Бондаренко уже завершила выступления в одиночном разряде на турнире в Хуахине.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Наталя Шевченко
    online
      Наталя Шевченко, 12.02.2020 14:48
    0
    Как надоели нытики, которым и победы - не победы, и все не так. Элина играла так, как ей позволяла соперница, особо она и не утруждалась, поэтому какие могут быть претензии? А относительно школьницы, так это не особо корректно по отношению к профессионалам, тем более играющих против ТОПов.
    Ссылка
    Андрій Некрасов
      Андрій Некрасов, 12.02.2020 14:19
    +1
    Не знаю, что Вы смотрели... но где Вы увидели полную отдачу, полный расслабон видел... так тренировочный матч... следующий тоже такой же намечаеться...
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 12.02.2020 14:08
    +5
    не плохо довольно таки играла эта Схофс как для 195 й ракетки, так что гнобить Еллю особо не зачем,потихоньку форму набирает и это самое главное.
    Ссылка
    alex55
      alex55, 12.02.2020 14:05
    0
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 12.02.2020 14:05
    +3
    З такою грою на турнірі протримається до першого ж матчу з тенісисткою з першої сотні. Поки що ознак набору форми я не бачу.
    Ссылка
    NM16071
      NM16071, 12.02.2020 14:01
    +6
    Звичайно, що не підтримую гноблення Еліни, але її гра звичайно, що жахлива на даний час.
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 12.02.2020 13:56
    +1
    Найкраще-попереду
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 12.02.2020 13:56
    0
    Ладно б ещё в качестве эксперимента играла левой рукой или просто на расслабоне в полсилы, а-то ж в полную отдачу бегала... Если б Схофс не делала так много невынужденных ошибок, а собралась, было б совсем печально. Элине надо срочно шо-то решать, бо такая игра - это не дело
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 12.02.2020 13:50
    +2
    Виктор Иванов, 12.02.2020 13:45
    Со школьницами?
    Схофс 31 год...
    Ссылка
    Publius
      Publius, 12.02.2020 13:47
    -2
    Очень удачная фотография для этой статьи. Хорошо показывает, с какими потугами Свитолина выигрывала вторую партию у 195 ракетки.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 12.02.2020 13:45
    -6
    Ruud, 12.02.2020 13:41
    ай да молодец, так держать Элина!
    Со школьницами?
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 12.02.2020 13:44
    -1
    по грі 4 ракетка...України
    Ссылка
    Ruud
    online
    Ruud, 12.02.2020 13:41
    +2
    ай да молодец, так держать Элина!
    Ссылка
    NM16071
      NM16071, 12.02.2020 14:01
    +6
    Звичайно, що не підтримую гноблення Еліни, але її гра звичайно, що жахлива на даний час.
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 12.02.2020 14:08
    +5
    не плохо довольно таки играла эта Схофс как для 195 й ракетки, так что гнобить Еллю особо не зачем,потихоньку форму набирает и это самое главное.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 12.02.2020 14:05
    +3
    З такою грою на турнірі протримається до першого ж матчу з тенісисткою з першої сотні. Поки що ознак набору форми я не бачу.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 12.02.2020 13:50
    +2
    Виктор Иванов, 12.02.2020 13:45
    Со школьницами?
    Схофс 31 год...
    Ссылка
    Ruud
    online
    Ruud, 12.02.2020 13:41
    +2
    ай да молодец, так держать Элина!
    Ссылка
    Андрій Некрасов
      Андрій Некрасов, 12.02.2020 14:19
    +1
    Не знаю, что Вы смотрели... но где Вы увидели полную отдачу, полный расслабон видел... так тренировочный матч... следующий тоже такой же намечаеться...
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 12.02.2020 13:56
    +1
    Найкраще-попереду
    Ссылка
    Наталя Шевченко
    online
      Наталя Шевченко, 12.02.2020 14:48
    0
    Как надоели нытики, которым и победы - не победы, и все не так. Элина играла так, как ей позволяла соперница, особо она и не утруждалась, поэтому какие могут быть претензии? А относительно школьницы, так это не особо корректно по отношению к профессионалам, тем более играющих против ТОПов.
    Ссылка
    alex55
      alex55, 12.02.2020 14:05
    0
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 12.02.2020 13:56
    0
    Ладно б ещё в качестве эксперимента играла левой рукой или просто на расслабоне в полсилы, а-то ж в полную отдачу бегала... Если б Схофс не делала так много невынужденных ошибок, а собралась, было б совсем печально. Элине надо срочно шо-то решать, бо такая игра - это не дело
    Ссылка
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