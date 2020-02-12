Хуахин. Свитолина выиграла первый матч в одиночном разряде

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№4 WTA) одержала первую победу на турнире международной серии в Хуахине.



В стартовом матче одиночного разряда украинка, посеянная под первым номером, в двух сетах обыграла 195-ю ракетку мира Бибиану Схофс из Нидерландов.



Хуахин. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Бибиана Схофс (Нидерланды) – 6:2, 6:4

Свитолина в третий раз за сезон сыграла с теннисисткой, рейтинг которой был довольно низким. И если Бултер и Фетт – потенциальные игроки первой сотни и там уже побывали, то Схофс никогда звезд с неба не хватала.

В первом сете Свитолина сыграла более собранно, очень уверенно обыграв соперницу на классе. В четвертом гейме теннисистка из Нидерландов имела небольшой шанс немного затянуть партию, но ей это не удалось, двойной брейкпоинт не был реализован. Свитолиной хватило двух брейков, чтобы закончить сет за 30 минут.

Но во второй партии украинка, видимо, слишком расслабилась, у нее пропала первая подача, посыпались двойные ошибки и пришлось немного сложнее. Схофс удалось сделать два брейка, на что Свитолиной пришлось отвечать тремя.

Никакой пищи для размышлений матч не оставил, его нужно забыть и двигаться дальше. Если Элина хочет сохранить четвертое место в рейтинге WTA, то на этой неделе ей нужно выходить в полуфинал. В случае выигрыша второго матча, в 1/4 финала ее будет ожидать поединок против восьмой сеяной Нао Хибино из Японии. Напомним, в апреле сборной Украины предстоит играть с японками в рамках плей-офф Кубка Федерации.



В следующем круге Элина сразится против Сторм Сандерс (№319 WTA) из Австралии.



Ранее Свитолина проиграла в матче парного разряда.

Еще одна украинка Катерина Бондаренко уже завершила выступления в одиночном разряде на турнире в Хуахине.