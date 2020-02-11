Хуахин. Свитолина выбывает из парного разряда

Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила борьбу в парном разряде в рамках турнира международной серии в Хуахине.

В первом круге украинка в дуэте с Кван Яу Нг из Гонконга проиграла тандему Синьюнь Хань (Китай) / Бибиана Схофс (Нидерланды).

Хуахин. Первый круг парного разряда

Элина Свитолина / Кван Яу Нг – Синьюнь Хань / Бибиана Схофс – 6:7(6), 2:6

Отметим, что Свитолина продолжит борьбу в одиночном разряде. Ее первой соперницей будет как раз Бибиана Схофс из Нидерландов.

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