Хуахин. Свитолина выбывает из парного разряда

Лучшая украинская теннисистка продолжит борьбу в одиночке

  • 11.02.2020 18:00
  • 1449 просмотров
  • 3 комментария
Хуахин. Свитолина выбывает из парного разряда
© Thailand Open. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила борьбу в парном разряде в рамках турнира международной серии в Хуахине.

В первом круге украинка в дуэте с Кван Яу Нг из Гонконга проиграла тандему Синьюнь Хань (Китай) / Бибиана Схофс (Нидерланды).

Хуахин. Первый круг парного разряда
Элина Свитолина / Кван Яу Нг – Синьюнь Хань / Бибиана Схофс – 6:7(6), 2:6

Отметим, что Свитолина продолжит борьбу в одиночном разряде. Ее первой соперницей будет как раз Бибиана Схофс из Нидерландов.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Андрій Некрасов
    online
      Андрій Некрасов, 11.02.2020 18:53
    +2
    никовіліст, 11.02.2020 18:08
    нічого дивного, традиція програвати ноунеймам продовжується.
    Там пара была вообще никакаЯ, мячик через сетку через раз перебивала. Да и Эля у сетки ещё то зрелищем.
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 11.02.2020 18:08
    -1
    нічого дивного, традиція програвати ноунеймам продовжується.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 11.02.2020 18:05
    0
    не понял зачем это Эле было надо-она нев тойформечтоб играть пару
    Ссылка
    Андрій Некрасов
    online
      Андрій Некрасов, 11.02.2020 18:53
    +2
    никовіліст, 11.02.2020 18:08
    нічого дивного, традиція програвати ноунеймам продовжується.
    Там пара была вообще никакаЯ, мячик через сетку через раз перебивала. Да и Эля у сетки ещё то зрелищем.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 11.02.2020 18:05
    0
    не понял зачем это Эле было надо-она нев тойформечтоб играть пару
    Ссылка
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