Хуахин. Свитолина выбывает из парного разряда

Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила борьбу в парном разряде в рамках турнира международной серии в Хуахине.
В первом круге украинка в дуэте с Кван Яу Нг из Гонконга проиграла тандему Синьюнь Хань (Китай) / Бибиана Схофс (Нидерланды).
Хуахин. Первый круг парного разряда
Элина Свитолина / Кван Яу Нг – Синьюнь Хань / Бибиана Схофс – 6:7(6), 2:6
Отметим, что Свитолина продолжит борьбу в одиночном разряде. Ее первой соперницей будет как раз Бибиана Схофс из Нидерландов.
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Источник — Sport.ua
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