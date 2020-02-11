Элина СВИТОЛИНА: «Надеюсь, смогу сыграть с Японией»

Сегодня сборная Украины получила своего следующего соперника по Кубку Федерации. Им стала сборная Японии, с которой Украина сыграет на выезде 17-18 апреля.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась впечатлениями от жеребьевки:
«Жеребьевка сама по себе хорошая и очень реальная. Будет зависеть, конечно, от того, какая у нас будет команда.
Но есть сложности из-за места проведения, что этот матч будет в Японии, и расписания турниров, потому что дальше идет турнир на грунте в Штутгарте, который является обязательным. По месту расположения и по покрытию это тяжелый вариант.
Будем смотреть, надеюсь, что я смогу сыграть. У меня есть желание, чтобы мы прошли дальше и были в Мировой группе».
Источник — Большой теннис Украины
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- Японія з майже 100% ймовірністю вибере хард, бо азіатки на грунті, це майже як корова на льоду.
- Матчі плей-офф відбудуться у вихідні перед стартом турніру в Штутгарті на грунті.
- Шанси побачити Осаку в Японії є вищими, ніж по Еліні, що вона туди поїде, тим більше Олімпіада-2020 відбудеться в Токіо. Та й Наомі захоче реабілітуватися за свою невдалу гру за збірну в лютому цього року в Іспанії.
Плюси:
+ Даяна буде мати бажання прийняти участь у матчах плей-офф, бо без цього не зможе прийняти участь в Олімпіаді.
+ Даяна любить грати і вигравати з такими ж рубаками як і вона сама, тому в неї шанси обіграти Осаку є цілком реальними.
+ Еліна вже останні 2 роки в Штутгарті нічого не показувала, та й по грунту в неї 0 очок треба захищати.
+ Саша Бажин, колишній тренер Осаки, тепер з нами )
Головне щоб у наших лідерів збірної було здоро'я і бажання зіграти з Японією, а далі буде як буде. Шанси на загальний успіх у України є реальними, а не лише теоретичними.
Пропустила главное слово: Надеюсь, (ХОРОШО) смогу сыграть с Японией!
- Японія з майже 100% ймовірністю вибере хард, бо азіатки на грунті, це майже як корова на льоду.
- Матчі плей-офф відбудуться у вихідні перед стартом турніру в Штутгарті на грунті.
- Шанси побачити Осаку в Японії є вищими, ніж по Еліні, що вона туди поїде, тим більше Олімпіада-2020 відбудеться в Токіо. Та й Наомі захоче реабілітуватися за свою невдалу гру за збірну в лютому цього року в Іспанії.
Плюси:
+ Даяна буде мати бажання прийняти участь у матчах плей-офф, бо без цього не зможе прийняти участь в Олімпіаді.
+ Даяна любить грати і вигравати з такими ж рубаками як і вона сама, тому в неї шанси обіграти Осаку є цілком реальними.
+ Еліна вже останні 2 роки в Штутгарті нічого не показувала, та й по грунту в неї 0 очок треба захищати.
+ Саша Бажин, колишній тренер Осаки, тепер з нами )
Головне щоб у наших лідерів збірної було здоро'я і бажання зіграти з Японією, а далі буде як буде. Шанси на загальний успіх у України є реальними, а не лише теоретичними.
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