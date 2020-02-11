Элина СВИТОЛИНА: «Надеюсь, смогу сыграть с Японией»

Сегодня сборная Украины получила своего следующего соперника по Кубку Федерации. Им стала сборная Японии, с которой Украина сыграет на выезде 17-18 апреля.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась впечатлениями от жеребьевки:

«Жеребьевка сама по себе хорошая и очень реальная. Будет зависеть, конечно, от того, какая у нас будет команда.

Но есть сложности из-за места проведения, что этот матч будет в Японии, и расписания турниров, потому что дальше идет турнир на грунте в Штутгарте, который является обязательным. По месту расположения и по покрытию это тяжелый вариант.

Будем смотреть, надеюсь, что я смогу сыграть. У меня есть желание, чтобы мы прошли дальше и были в Мировой группе».