Элина СВИТОЛИНА: «Надеюсь, смогу сыграть с Японией»

Украинская теннисистка – о жеребьевке Кубка Федерации

  • 11.02.2020 16:20
  • 1262 просмотра
  • 7 комментариев
Элина СВИТОЛИНА: «Надеюсь, смогу сыграть с Японией»
© БТУ. Элина Свитолина

Сегодня сборная Украины получила своего следующего соперника по Кубку Федерации. Им стала сборная Японии, с которой Украина сыграет на выезде 17-18 апреля.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась впечатлениями от жеребьевки:

«Жеребьевка сама по себе хорошая и очень реальная. Будет зависеть, конечно, от того, какая у нас будет команда.

Но есть сложности из-за места проведения, что этот матч будет в Японии, и расписания турниров, потому что дальше идет турнир на грунте в Штутгарте, который является обязательным. По месту расположения и по покрытию это тяжелый вариант.

Будем смотреть, надеюсь, что я смогу сыграть. У меня есть желание, чтобы мы прошли дальше и были в Мировой группе».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    palpal
    palpal, 11.02.2020 17:09
    0
    А кроме четырехсот тысяч конкретных уёв спонсор вбухал еще больше двух лимонов баксов на проведение фьючерсов-челенджеров-федкапов под это « … буду смотреть … надеюсь… есть желание … »
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 11.02.2020 17:08
    +1
    ты очень нужна в этой игре ибо -японки сильнее всех кроме вас с Даяной-отсутствие одной из вас практически равняет наши шансы нулю
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 11.02.2020 17:04
    -1
    Stanislav Matusevych, 11.02.2020 16:37
    Ми теж сподіваємося. Але сильно сумніваємося.
    В ціль!) Вже стелить собі соломку...
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 11.02.2020 17:00
    +2
    Мінуси:
    - Японія з майже 100% ймовірністю вибере хард, бо азіатки на грунті, це майже як корова на льоду.
    - Матчі плей-офф відбудуться у вихідні перед стартом турніру в Штутгарті на грунті.
    - Шанси побачити Осаку в Японії є вищими, ніж по Еліні, що вона туди поїде, тим більше Олімпіада-2020 відбудеться в Токіо. Та й Наомі захоче реабілітуватися за свою невдалу гру за збірну в лютому цього року в Іспанії.
    Плюси:
    + Даяна буде мати бажання прийняти участь у матчах плей-офф, бо без цього не зможе прийняти участь в Олімпіаді.
    + Даяна любить грати і вигравати з такими ж рубаками як і вона сама, тому в неї шанси обіграти Осаку є цілком реальними.
    + Еліна вже останні 2 роки в Штутгарті нічого не показувала, та й по грунту в неї 0 очок треба захищати.
    + Саша Бажин, колишній тренер Осаки, тепер з нами )
    Головне щоб у наших лідерів збірної було здоро'я і бажання зіграти з Японією, а далі буде як буде. Шанси на загальний успіх у України є реальними, а не лише теоретичними.
    Ссылка
    Semiramida
    online
      Semiramida, 11.02.2020 16:41
    -3
    Элина СВИТОЛИНА: «Надеюсь, смогу сыграть с Японией»
    Пропустила главное слово: Надеюсь, (ХОРОШО) смогу сыграть с Японией!
    Ссылка
    Martin Riggs
    online
      Martin Riggs, 11.02.2020 16:40
    +2
    Stanislav Matusevych, 11.02.2020 16:37
    Ми теж сподіваємося. Але сильно сумніваємося.
    Може якось вплине той фактор, що захищати на грунті нічого. Але почекаємо, що вона покаже в наступні два місяці
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 11.02.2020 16:37
    +2
    Ми теж сподіваємося. Але сильно сумніваємося.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 11.02.2020 17:00
    +2
    Мінуси:
    - Японія з майже 100% ймовірністю вибере хард, бо азіатки на грунті, це майже як корова на льоду.
    - Матчі плей-офф відбудуться у вихідні перед стартом турніру в Штутгарті на грунті.
    - Шанси побачити Осаку в Японії є вищими, ніж по Еліні, що вона туди поїде, тим більше Олімпіада-2020 відбудеться в Токіо. Та й Наомі захоче реабілітуватися за свою невдалу гру за збірну в лютому цього року в Іспанії.
    Плюси:
    + Даяна буде мати бажання прийняти участь у матчах плей-офф, бо без цього не зможе прийняти участь в Олімпіаді.
    + Даяна любить грати і вигравати з такими ж рубаками як і вона сама, тому в неї шанси обіграти Осаку є цілком реальними.
    + Еліна вже останні 2 роки в Штутгарті нічого не показувала, та й по грунту в неї 0 очок треба захищати.
    + Саша Бажин, колишній тренер Осаки, тепер з нами )
    Головне щоб у наших лідерів збірної було здоро'я і бажання зіграти з Японією, а далі буде як буде. Шанси на загальний успіх у України є реальними, а не лише теоретичними.
    Ссылка
    Martin Riggs
    online
      Martin Riggs, 11.02.2020 16:40
    +2
    Stanislav Matusevych, 11.02.2020 16:37
    Ми теж сподіваємося. Але сильно сумніваємося.
    Може якось вплине той фактор, що захищати на грунті нічого. Але почекаємо, що вона покаже в наступні два місяці
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 11.02.2020 16:37
    +2
    Ми теж сподіваємося. Але сильно сумніваємося.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 11.02.2020 17:08
    +1
    ты очень нужна в этой игре ибо -японки сильнее всех кроме вас с Даяной-отсутствие одной из вас практически равняет наши шансы нулю
    Ссылка
    palpal
    palpal, 11.02.2020 17:09
    0
    А кроме четырехсот тысяч конкретных уёв спонсор вбухал еще больше двух лимонов баксов на проведение фьючерсов-челенджеров-федкапов под это « … буду смотреть … надеюсь… есть желание … »
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности