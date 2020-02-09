Калинина снялась с финала турнира ITF в США с призовым фондом $100 тысяч

Украинка должна была сразиться за титул с американкой Шелби Роджерс

  • 09.02.2020 20:35
  • 954 просмотра
  • 1 комментарий
Калинина снялась с финала турнира ITF в США с призовым фондом $100 тысяч
© БТУ. Ангелина Калинина

23-летняя теннисистка Ангелина Калинина (WTA 159) снялась без игры с финала турнира серии ITF в американском Мидленде с призовым фондом $100 тысяч.

В решающем противостоянии Калинина должна была сразиться с американкой Шелби Роджерс (WTA 138), но решила не выходить на поединок. Причиной стала травма ноги.

Напомним, в первом круге Калинина в трех сетах обыграла россиянку Валерию Савиных (WTA 191) – 2:6, 6:3, 6:2. Затем переиграла американку Марию Матеас (WTA 487) со счетом 6:3, 6:2.

В четвертьфинале украинка, сеяная под 7-м номером, в трех сетах обыграла американку Кэти Макналли (WTA 121) со счетом 2:6, 6:3, 6:4. В полуфинале не оставила шансов американке Джейми Леб (WTA 329), отдав сопернице только один гейм – 6:0, 6:1.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Валерий Друца
      Валерий Друца, 09.02.2020 21:06
    0
    Снялась из-за травмы ноги.
    Ссылка
    Валерий Друца
      Валерий Друца, 09.02.2020 21:06
    0
    Снялась из-за травмы ноги.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности