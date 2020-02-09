Калинина снялась с финала турнира ITF в США с призовым фондом $100 тысяч

23-летняя теннисистка Ангелина Калинина (WTA 159) снялась без игры с финала турнира серии ITF в американском Мидленде с призовым фондом $100 тысяч.

В решающем противостоянии Калинина должна была сразиться с американкой Шелби Роджерс (WTA 138), но решила не выходить на поединок. Причиной стала травма ноги.

Напомним, в первом круге Калинина в трех сетах обыграла россиянку Валерию Савиных (WTA 191) – 2:6, 6:3, 6:2. Затем переиграла американку Марию Матеас (WTA 487) со счетом 6:3, 6:2.

В четвертьфинале украинка, сеяная под 7-м номером, в трех сетах обыграла американку Кэти Макналли (WTA 121) со счетом 2:6, 6:3, 6:4. В полуфинале не оставила шансов американке Джейми Леб (WTA 329), отдав сопернице только один гейм – 6:0, 6:1.