Калинина уверенно вышла в финал турнира в Мидленде

Украинка отдала всего один гейм американке Джейми Лоэб

  • 09.02.2020 01:23
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Калинина уверенно вышла в финал турнира в Мидленде
© btu.org.ua. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 159) вышла в финал турнира серии ITF в Мидленде.

В полуфинале украинка, посеянная под 7-м номером, не оставила шансов американке Джейми Лоэб (WTA 329), отдав сопернице только один гейм - 6:0, 6:1.

В решающем противостоянии Калинина сразится с победительницей матча между американками Шелби Робертс (WTA 138) и Ириной Фалькони (WTA 385).

Ранее Калинина за выход в полуфинал турнира в трех сетах обыграла американку Кэти Макналли.

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Источник — Sport.ua

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