Калинина уверенно вышла в финал турнира в Мидленде

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 159) вышла в финал турнира серии ITF в Мидленде.
В полуфинале украинка, посеянная под 7-м номером, не оставила шансов американке Джейми Лоэб (WTA 329), отдав сопернице только один гейм - 6:0, 6:1.
В решающем противостоянии Калинина сразится с победительницей матча между американками Шелби Робертс (WTA 138) и Ириной Фалькони (WTA 385).
Ранее Калинина за выход в полуфинал турнира в трех сетах обыграла американку Кэти Макналли.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.