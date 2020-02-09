Калинина уверенно вышла в финал турнира в Мидленде

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 159) вышла в финал турнира серии ITF в Мидленде.

В полуфинале украинка, посеянная под 7-м номером, не оставила шансов американке Джейми Лоэб (WTA 329), отдав сопернице только один гейм - 6:0, 6:1.

В решающем противостоянии Калинина сразится с победительницей матча между американками Шелби Робертс (WTA 138) и Ириной Фалькони (WTA 385).

Ранее Калинина за выход в полуфинал турнира в трех сетах обыграла американку Кэти Макналли.