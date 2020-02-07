Полуфиналы Кубка Короля: Мирандес, Гранада, Атлетик Б, Реал Сосьедад

В Испании с 4 по 6 февраля состоялись матчи Кубка Испании 2019/20. Все они завершились сенсационными результатами.
В полуфиналы Кубка Короля пробились: «Мирандес» (клуб Сегунды), «Гранада», «Атлетик» Б, «Реал Сосьедад».
На стадии четвертьфиналов выбыли гранды испанского футбола: «Барселона», «Валенсия» и «Реал» Мадрид.
Кубок Испании
1/4 финала
04.02. «Гранада – «Валенсия» – 2:1
05.02. «Мирандес» – «Вильярреал» – 4:2
06.02. «Реал» Мадрид – «Реал Сосьедад» – 3:4
06.02. «Атлетик» Бильбао – «Барселона» – 1:0
Жеребьевка полуфинальных пар пройдет 7 февраля.
Источник — Sport.ua
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