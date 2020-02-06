Мирандес сенсационно обыграл Вильярреал и вышел в полуфинал Кубка Испании

5 февраля прошел один матч 1/4 финала Кубка Испании по футболу. «Мирандес» сенсационно выбил «Вильярреал» из турнира и вышел в полуфинал.
Ранее в 1/2 финала пробилась «Гранада». 6 февраля свои четвертьфинальные матчи сыграют «Реал» и «Барселона».
Кубок Испании. 1/4 финала
«Мирандес» – «Вильярреал» – 4:2
Голы: Айяс, 17 (1:0). Онтиверос, 32 (1:1). Меркеланс, 45+3, пенальти (2:1). Касорла, 56, пенальти (2:2). Онайндия, 58 (3:2). Санчес, 90+2 (4:2).
«Вильярреал»: Андрес Фернандес, Марио Гаспар, Фунес Мори, Кинтилья, Шакла (Пенья, 46), Касорла, Иборра, Замбо (Мойсес Гомес, 71), Морено, Онтиверос, Чиквуэзе (Пако Алькасер, 65).
Предупреждения: Иборра, 34. Шакла, 38. Марио Гаспар, 52. Чиквуэзе, 64. Касорла, 78.
Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.
Миранда-де-Эбро. Стадион «Андува».
Источник — Sport.ua
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