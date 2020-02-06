Мирандес
4:2
Вильярреал
05.02.2020, FT

Мирандес — Вильярреал — 4:2. Видео голов и обзор матча

Клуб из Сегунды сенсационно обыграл представителя Примеры в 1/4 финала Кубка Испании

  • 06.02.2020 02:13
  • 220 просмотров
  • 1 комментарий
Мирандес — Вильярреал — 4:2. Видео голов и обзор матча
© ФК Мирандес

В поединке 1/4 финала Кубка Испании «Мирандес», который выступает в Сегунде, сенсационно обыграл представителя Примеры — «Вильярреал» (4:2).

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Мирандес» – «Вильярреал» – 4:2
Голы: Айяс, 17, Меркеланс, 45+3, с пенальти, Онайндия, 58, Санчес, 90+2 — Онтиверос, 32, Касорла, 56, с пенальти

Лучшие моменты матча Мирандес - Вильярреал
56' ГОЛ ! С пенальти забил Сантьяго Касорла (Вильярреал).
45' ГОЛ ! С пенальти забил Мартин Кастельянос (Мирандес).
32' ГОЛ ! Мяч забил Хавьер Онтиверос (Вильярреал).
17' ГОЛ ! Мяч забил Матеус (Мирандес).
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Источник — YouTube

(1 голос)

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Комментарии
    pavlenkovitiandsh
    online
    pavlenkovitiandsh, 06.02.2020 03:42
    0
    Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://cuz.su/mblog
    Ссылка
    pavlenkovitiandsh
    online
    pavlenkovitiandsh, 06.02.2020 03:42
    0
    Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://cuz.su/mblog
    Ссылка
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