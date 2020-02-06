В поединке 1/4 финала Кубка Испании «Мирандес», который выступает в Сегунде, сенсационно обыграл представителя Примеры — «Вильярреал» (4:2).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Мирандес» – «Вильярреал» – 4:2
Голы: Айяс, 17, Меркеланс, 45+3, с пенальти, Онайндия, 58, Санчес, 90+2 — Онтиверос, 32, Касорла, 56, с пенальти
Лучшие моменты матча Мирандес - Вильярреал
|56'
|ГОЛ ! С пенальти забил Сантьяго Касорла (Вильярреал).
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Мартин Кастельянос (Мирандес).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Хавьер Онтиверос (Вильярреал).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Матеус (Мирандес).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — YouTube
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.