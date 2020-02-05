Гранада
2:1
Валенсия
04.02.2020, FT

Валенсия вылетела из Кубка Испании, проиграв Гранаде на последней минуте

Дублем в воротах бывшей команды отметился Роберто Сольдадо

  • 05.02.2020 00:45
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Валенсия вылетела из Кубка Испании, проиграв Гранаде на последней минуте
© Twitter. Роберто Сольдадо

4 февраля прошел один матч 1/4 финала Кубка Испании по футболу. «Гранада» сенсационно выбила «Валенсию» из турнира и вышла в полуфинал.

Дублем в воротах бывшей команды отметился Роберто Сольдадо, причем решающий гол был забит с пенальти на 90+4 минуте игры.

Кубок Испании. 1/4 финала

«Гранада»  «Валенсия»  2:1

Голы: Сольдадо, 3 (1:0). Родриго, 40 (1:1). Сольдадо, 90+4, пенальти (2:1).

«Гранада»: Эскандель, Фулькье, Вальехо, Санчес, Нева, Гоналон (Брайс, 86), Эррера, Пуэртас, Сольдадо, Вадильо (Диас, 46), Фернандес (Мачис, 69).

«Валенсия»: Доменеч, Хауме Коста, Васс, Габриэл Паулиста, Диакаби (Собрино, 90+5), Парехо, Коклен, Солер, Родриго (Флоренци, 87), Гомес, Торрес (Гонсалу Гедеш, 68).

Предупреждения: Гоналон, 43. Сольдадо, 53.

Судья: Гонсалес Гонсалес.

Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».

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Источник — Sport.ua

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