Валенсия вылетела из Кубка Испании, проиграв Гранаде на последней минуте

4 февраля прошел один матч 1/4 финала Кубка Испании по футболу. «Гранада» сенсационно выбила «Валенсию» из турнира и вышла в полуфинал.
Дублем в воротах бывшей команды отметился Роберто Сольдадо, причем решающий гол был забит с пенальти на 90+4 минуте игры.
Кубок Испании. 1/4 финала
«Гранада» – «Валенсия» – 2:1
Голы: Сольдадо, 3 (1:0). Родриго, 40 (1:1). Сольдадо, 90+4, пенальти (2:1).
«Гранада»: Эскандель, Фулькье, Вальехо, Санчес, Нева, Гоналон (Брайс, 86), Эррера, Пуэртас, Сольдадо, Вадильо (Диас, 46), Фернандес (Мачис, 69).
«Валенсия»: Доменеч, Хауме Коста, Васс, Габриэл Паулиста, Диакаби (Собрино, 90+5), Парехо, Коклен, Солер, Родриго (Флоренци, 87), Гомес, Торрес (Гонсалу Гедеш, 68).
Предупреждения: Гоналон, 43. Сольдадо, 53.
Судья: Гонсалес Гонсалес.
Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».
Источник — Sport.ua
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