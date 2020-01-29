Мариуполь вернулся в Украину и запланировал 6 спаррингов на втором сборе

Первый учебно-тренировочный сбор ФК «Мариуполь» в Турции подошел к завершению. Команда Александра Бабича утром 29 января приземлилась в Киеве.
Дальше в графике команды три дня выходных. На второй сбор, который также пройдет в Сиде в отельном комплексе Starlight, азовцы отправятся 1-го февраля.
Напомним, на первом сборе «Мариуполь» провел три спарринга:
«Мариуполь» – «Кызылжар» (Казахстан) – 1:1 (у мариупольцев отличился Антон Байдал)
«Мариуполь» – «Динамо-Брест» (Беларусь) – 2:2 (Андрей Кулаков, Станислав Библик)
«Мариуполь» – «Санкт-Пельтен» – 1:1 (Руслан Фомин)
На втором сборе «Мариуполь» планирует провести уже 6 спаррингов.
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Источник — ФК Мариуполь
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