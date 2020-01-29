Australian Open. Халеп разгромила Контайвейт и вышла в полуфинал

Румынка Симона Халеп (WTA №3) пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.
В четвертьфинальном поединке Симона разобралась с Анетт Контавейт (WTA №31) в двух сетах. Матч длился 54 минуты.
В полуфинале третья ракетка мира сыграет с победительницей встречи Гарбиинье Мугуруса - Анастасия Павлюченкова.
Australian Open 2020
Женщины. 1/4 финала
Симона Халеп - Анетт Контавейт - 6:1, 6:1
Ранее в полуфинал Australian Open вышли Эшли Барти и София Кенин.
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Источник — Sport.ua
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