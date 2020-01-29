Australian Open. Халеп разгромила Контайвейт и вышла в полуфинал

Румынская теннисистка одержала уверенную победу

  • 29.01.2020 03:17
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Australian Open. Халеп разгромила Контайвейт и вышла в полуфинал
© Twitter. Симона Халеп

Румынка Симона Халеп (WTA №3) пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

В четвертьфинальном поединке Симона разобралась с Анетт Контавейт (WTA №31) в двух сетах. Матч длился 54 минуты.

В полуфинале третья ракетка мира сыграет с победительницей встречи Гарбиинье Мугуруса - Анастасия Павлюченкова.

Australian Open 2020

Женщины. 1/4 финала 
Симона Халеп - Анетт Контавейт - 6:1, 6:1

Ранее в полуфинал Australian Open вышли Эшли Барти и София Кенин.

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Источник — Sport.ua

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