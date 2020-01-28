Клубу болельщиков Металлиста 1925 исполнилось три года

Как болельщики помогают развиваться футбольному клубу, будучи с ним единым организмом

  • 28.01.2020 19:16
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Клубу болельщиков Металлиста 1925 исполнилось три года

Три года назад, в конце января 2017 года, произошло знаковое событие в истории клуба «Металлист 1925», учредители объявили о создании клуба болельщиков. Целью создания Клуба Болельщиков было желание учредителей приобщить поклонников команды к реальному участию в жизни клуба. Чтобы болельщик, придя на стадион, понимал, что играет, в том числе и его команда, за которую он не просто болеет, а ещё и является участником процесса становления и развития команды. Причём вступить в клуб болельщиков могут не только харьковчане, но и те из поклонников команды, кто живет вне Харькова, но любит команду, болеет за неё и готов ей помочь. На сегодняшний день в клубе болельщиков более 600 человек, в их числе есть и проживающие за пределами Харькова и Украины. Работает активно шесть комиссий по разным направлениям деятельности харьковского клуба – правовая, медицинская, техническая, спортивная, стратегического развития и по коммуникации с болельщиками. Каждый вступивший в клуб может выбрать статус своего членства (предусмотрено несколько категорий в зависимости от суммы, которую вносит болельщик в качестве членских взносов) и форму участия, то есть выбрать одну из комиссий, в которой он бы хотел участвовать. Для членов КБ предусмотрены различные льготы, как-то скидка на покупку атрибутики, скидка на организуемые клубом поездки на выездные матчи команды и другие. Но самое главное, болельщики вовлечены в решение задач, стоящих перед клубом «Металлист 1925», и плоды их работы уже видны.

   Ещё давно Альбер Камю сказал одну мудрую фразу: «Рано или поздно наступает время, когда нужно выбирать между созерцанием и действием». То время, когда болельщики были пассивными, уже проходит. Сейчас многие клубы в Европе привлекают своих фанов к участию в финансировании команды, в решении разных задач вне футбольного поля. События последних лет в украинском футболе показывают, что олигархическая модель управления клубом себя изжила, и пришло время жить по средствам. И именно участие тысяч болельщиков в финансировании и управлении поможет избежать тех проблем, от которых на сегодняшний день страдает большинство украинских профессиональных клубов. Именно в харьковском клубе болельщики одними из первых в Украине, благодаря участию в КБ, получили возможность непосредственно участвовать в управлении футбольным клубом. Перечислим лишь небольшую часть тех дел, в которых принимали участие болельщики клуба за эти три года.

    Болельщики самостоятельно внедрили в эксплуатацию на официальном сайте клуба полнофункциональную систему онлайн продажи билетов и абонементов. Те из поклонников команды, которые имеют опыт в дизайнерском искусстве, помогли клубу создать логотип. Этот профессионально сделанный логотип получил высокую оценку у всех специалистов, и был с воодушевлением принят всеми болельщиками команды. В Клубе Болельщиков работают над дизайном афиш на матч, помогают их распространению на предприятиях и в вузах города. Правовая комиссия помогла в решении юридических вопросов. Совместно с болельщиками клуб разработал и принял Стратегию клуба на ближайшие три года. Председатель комиссии по коммуникации с болельщиками Андрей Куликов вошёл в состав Наблюдательного Совета ООО «Металлист 1925». Существенная помощь от поклонников команды оказана в разработке клубной атрибутики. При этом самое важное, что деньги от болельщиков перечисляются на отдельный счёт и на заседаниях комиссий они сами решают, на что их потратить. Вот на какие нужды команды после заседаниях разных комиссии и принятых там решений потратили собранные средства болельщики клуба:
- экипировка и спортинвентарь для команды;
- медицинские препараты;
- регистрация торгового знака;
- покупка лицензионной музыки;                                                                                                                                                                                                       - премии лучшим игрокам матчей.

Болельщики проводят весной субботники на территории УТБ, где команда готовится к матчам чемпионата. Члены КБ  участвуют в городских соревнованиях по футболу в так называемой «Металлист-лиге 1925». А ещё команда КБ проводит товарищеские матчи против игроков, тренеров и руководства «Металлист 1925». Такие товарищеские футбольные матчи всегда проходят в приятной и дружественной атмосфере, обе команды стараются не столько играть на результат, сколько получать от футбола удовольствие. 
Стоит сказать и о тесном общении руководства клуба и болельщиков не только в решении вопросов общей жизнедеятельности клуба, но ещё и в спортивной составляющей чувствуется реальная помощь от членов спортивной комиссии КБ. Они помогают тренерскому штабу в поиске необходимой информации по потенциальным новичкам, приехавшим на просмотр. Клуб «Металлист 1925» надеется на дальнейший рост числа членов клуба болельщиков и их активное участие в жизнедеятельности народной команды.

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Автор — Анатолий Хамаев, Sport.ua

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