Барселона проиграла Валенсии. Первое поражение при новом тренере

Команда Кике Сетьена уступила на выезде

  • 25.01.2020 18:54
  • 2643 просмотра
  • 9 комментариев
Барселона проиграла Валенсии. Первое поражение при новом тренере
© twitter.com/valenciacf

Новый тренер «Барселоны» Кике Сетьен начал в каталонской команде не слишком удачно. В матче с «Гранадой» была добыла победа лишь 1:0, а в Кубке Испании команда едва спаслась в поединке с «Ибицей».

Сегодня же последовало первое поражение. «Валенсия» в чемпионате Испании на своем поле выиграла 2:0 благодаря голу Гомеса и автоголу Альбы.

«Барселона» остается лидером, но в воскресенье «Реал», который имеет столько очков, может уйти в отрыв.

Валенсия - Барселона 2:0
Голы: Альба, 48 (в свои ворота), Гомес, 77

Валенсия: Доменек, Васс, Гарай, Паулиста, Гайа, Кокелен, Кондогбия, Солер (Собрино, 89), Торрес, Гомес (Коста, 80), Гамейро (Морено, 59)

Барселона: тер Штеген, Серхи, Пике, Юмтити, Альба, Бускетс, Артур (Видаль, 56), де Йонг (Ракитич, 85), Фати (Колладо, 85), Месси, Гризманн

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 25.01.2020 19:48
    0
    УАФ– М а ф і я!, 25.01.2020 18:57
    Барса делает очередной подарок Реалу, но Реал как обычно, этим подарком не воспользуется
    Да можно смело грузить на победу Вальядолид с х
    Матч не смотрел, но объективно Клопп не за неделю Ливерпуль отстроил, и даже не за год, только дистанция покажет кто такой Кике
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    DICTATOR_UA
      DICTATOR_UA , 25.01.2020 19:16
    0
    pol55, 25.01.2020 19:03
    Испанцев(рефери) даже VAP не иправляет,Бускет перецепился об ногу кажется Де Йонга,этот слушал,слушал,(блин иди сам посмотри),принимает глупое решение,перебить угловой,а так бы был бы вероятно розгром,и в Валенсии праздник(надо друга набрать он там 10ток лет пашет)в барах шелухи от орешков по колена будет.
    плюс момент коли він зупинив гру під час атаки Валенсії
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    DICTATOR_UA
      DICTATOR_UA , 25.01.2020 19:15
    +4
    І де великі експерти які бачили прогрес Барси підкерівництвом Сетьєна???
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    Maradona
    online
      Maradona, 25.01.2020 19:14
    +3
    А неУй було змінювати фізрука посеред сезону!
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    _NATSGUL_
    online
      _NATSGUL_, 25.01.2020 19:04
    0
    Походу поменяли шило на мыло...
    Я не тренер, но с логикой всё хорошо.
    У Барсы всегда была проблема в игре в защите, много пропускала играя в 4 защитника. О чем думал этот тренер, когда ставил схему в 3 защитника играя на выезде, да ещё и против Валенсии, да ещё с учётом того, что на недели по этой схеме чуть не слили в кубке команде со второй лиге...
    Но глядя, как сама Барса играет, с каким настроением и настроем, то понимаю, что проблема не только в тренере - команда просто не хочет играть, просто ходит по полю.
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    pol55
    online
      pol55, 25.01.2020 19:03
    0
    Испанцев(рефери) даже VAP не иправляет,Бускет перецепился об ногу кажется Де Йонга,этот слушал,слушал,(блин иди сам посмотри),принимает глупое решение,перебить угловой,а так бы был бы вероятно розгром,и в Валенсии праздник(надо друга набрать он там 10ток лет пашет)в барах шелухи от орешков по колена будет.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.01.2020 18:59
    -2
    Браво. Мыши.
    Мессилона беспомощна.
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    УАФ– М а ф і я!
      УАФ– М а ф і я!, 25.01.2020 18:57
    0
    Барса делает очередной подарок Реалу, но Реал как обычно, этим подарком не воспользуется
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    ihor7003
    online
      ihor7003, 25.01.2020 18:55
    +1
    По ходу еще до лета чувака выгонят!!!!!!!
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    DICTATOR_UA
      DICTATOR_UA , 25.01.2020 19:15
    +4
    І де великі експерти які бачили прогрес Барси підкерівництвом Сетьєна???
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 25.01.2020 19:14
    +3
    А неУй було змінювати фізрука посеред сезону!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 25.01.2020 18:55
    +1
    По ходу еще до лета чувака выгонят!!!!!!!
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 25.01.2020 19:48
    0
    УАФ– М а ф і я!, 25.01.2020 18:57
    Барса делает очередной подарок Реалу, но Реал как обычно, этим подарком не воспользуется
    Да можно смело грузить на победу Вальядолид с х
    Матч не смотрел, но объективно Клопп не за неделю Ливерпуль отстроил, и даже не за год, только дистанция покажет кто такой Кике
    Ссылка
    DICTATOR_UA
      DICTATOR_UA , 25.01.2020 19:16
    0
    pol55, 25.01.2020 19:03
    Испанцев(рефери) даже VAP не иправляет,Бускет перецепился об ногу кажется Де Йонга,этот слушал,слушал,(блин иди сам посмотри),принимает глупое решение,перебить угловой,а так бы был бы вероятно розгром,и в Валенсии праздник(надо друга набрать он там 10ток лет пашет)в барах шелухи от орешков по колена будет.
    плюс момент коли він зупинив гру під час атаки Валенсії
    Ссылка
    _NATSGUL_
    online
      _NATSGUL_, 25.01.2020 19:04
    0
    Походу поменяли шило на мыло...
    Я не тренер, но с логикой всё хорошо.
    У Барсы всегда была проблема в игре в защите, много пропускала играя в 4 защитника. О чем думал этот тренер, когда ставил схему в 3 защитника играя на выезде, да ещё и против Валенсии, да ещё с учётом того, что на недели по этой схеме чуть не слили в кубке команде со второй лиге...
    Но глядя, как сама Барса играет, с каким настроением и настроем, то понимаю, что проблема не только в тренере - команда просто не хочет играть, просто ходит по полю.
    Ссылка
    pol55
    online
      pol55, 25.01.2020 19:03
    0
    Испанцев(рефери) даже VAP не иправляет,Бускет перецепился об ногу кажется Де Йонга,этот слушал,слушал,(блин иди сам посмотри),принимает глупое решение,перебить угловой,а так бы был бы вероятно розгром,и в Валенсии праздник(надо друга набрать он там 10ток лет пашет)в барах шелухи от орешков по колена будет.
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 25.01.2020 18:57
    0
    Барса делает очередной подарок Реалу, но Реал как обычно, этим подарком не воспользуется
    Ссылка
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