Барселона проиграла Валенсии. Первое поражение при новом тренере

Новый тренер «Барселоны» Кике Сетьен начал в каталонской команде не слишком удачно. В матче с «Гранадой» была добыла победа лишь 1:0, а в Кубке Испании команда едва спаслась в поединке с «Ибицей».

Сегодня же последовало первое поражение. «Валенсия» в чемпионате Испании на своем поле выиграла 2:0 благодаря голу Гомеса и автоголу Альбы.

«Барселона» остается лидером, но в воскресенье «Реал», который имеет столько очков, может уйти в отрыв.

Валенсия - Барселона 2:0

Голы: Альба, 48 (в свои ворота), Гомес, 77



Валенсия: Доменек, Васс, Гарай, Паулиста, Гайа, Кокелен, Кондогбия, Солер (Собрино, 89), Торрес, Гомес (Коста, 80), Гамейро (Морено, 59)



Барселона: тер Штеген, Серхи, Пике, Юмтити, Альба, Бускетс, Артур (Видаль, 56), де Йонг (Ракитич, 85), Фати (Колладо, 85), Месси, Гризманн