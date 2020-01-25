Барселона проиграла Валенсии. Первое поражение при новом тренере

Новый тренер «Барселоны» Кике Сетьен начал в каталонской команде не слишком удачно. В матче с «Гранадой» была добыла победа лишь 1:0, а в Кубке Испании команда едва спаслась в поединке с «Ибицей».
Сегодня же последовало первое поражение. «Валенсия» в чемпионате Испании на своем поле выиграла 2:0 благодаря голу Гомеса и автоголу Альбы.
«Барселона» остается лидером, но в воскресенье «Реал», который имеет столько очков, может уйти в отрыв.
Валенсия - Барселона 2:0
Голы: Альба, 48 (в свои ворота), Гомес, 77
Валенсия: Доменек, Васс, Гарай, Паулиста, Гайа, Кокелен, Кондогбия, Солер (Собрино, 89), Торрес, Гомес (Коста, 80), Гамейро (Морено, 59)
Барселона: тер Штеген, Серхи, Пике, Юмтити, Альба, Бускетс, Артур (Видаль, 56), де Йонг (Ракитич, 85), Фати (Колладо, 85), Месси, Гризманн
Источник — Sport.ua
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Матч не смотрел, но объективно Клопп не за неделю Ливерпуль отстроил, и даже не за год, только дистанция покажет кто такой Кике
Я не тренер, но с логикой всё хорошо.
У Барсы всегда была проблема в игре в защите, много пропускала играя в 4 защитника. О чем думал этот тренер, когда ставил схему в 3 защитника играя на выезде, да ещё и против Валенсии, да ещё с учётом того, что на недели по этой схеме чуть не слили в кубке команде со второй лиге...
Но глядя, как сама Барса играет, с каким настроением и настроем, то понимаю, что проблема не только в тренере - команда просто не хочет играть, просто ходит по полю.
Мессилона беспомощна.
Матч не смотрел, но объективно Клопп не за неделю Ливерпуль отстроил, и даже не за год, только дистанция покажет кто такой Кике
Я не тренер, но с логикой всё хорошо.
У Барсы всегда была проблема в игре в защите, много пропускала играя в 4 защитника. О чем думал этот тренер, когда ставил схему в 3 защитника играя на выезде, да ещё и против Валенсии, да ещё с учётом того, что на недели по этой схеме чуть не слили в кубке команде со второй лиге...
Но глядя, как сама Барса играет, с каким настроением и настроем, то понимаю, что проблема не только в тренере - команда просто не хочет играть, просто ходит по полю.
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