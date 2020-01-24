21-й тур
Валенсия
:
Барселона
25.01.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Валенсия — Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Сетьен — не Вальверде. Но и «летучие мыши» — не «Гранада»

  • 24.01.2020 17:47
  • 248 просмотров
  • 0 комментариев
Валенсия — Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
© ФК Валенсия

В субботу, 25-го января, состоится поединок 21-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором «Валенсия» примет каталонскую «Барселону».

«Летучие мыши» в текущем сезоне выступают очень нестабильно. После 20-ти сыгранных туров «Валенсия» занимает 7-е место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко при разнице забитых и пропущенных мячей 30-29.

При этом «Валенсия» выиграла всего один из четырех последних поединков в Ла Лиге, что указывает на не лучшее текущее состояние команды. Впрочем, 44-летний наставник летучих мышей Альберт Селадес не унывает. Специалист надеется, что во второй части сезона команда сумеет подняться выше в турнирной таблице.

«Барселона» в середине января сменила главного тренера. Место Эрнесто Вальверде занял 61-летний испанский специалист Кике Сетьен. Между прочим, бывший член тренерского штаба… сборной России. Правда, в далеком 2005-м году и по пляжному футболу. Пока что Сетьену приходится очень непросто. В первом матче чемпионата Испании под его руководством «Барселона» дома едва сумела одолеть «Гранаду» благодаря единственному голу Месси на 76-й минуте. А в 1/16 финала Кубка Испании «Барселона» с диким скрипом прошла скромную «Эйвиссу» из третьего испанского дивизиона — 2:1, причем победный мяч Антуан Гризманн забил аж на 95-й минуте.

Да, руководить настоящей «Барселоной» — это не играть за нее в FIFA 20, разрывая всех направо и налево. Похоже, что настоящий кризис у «блаугранас» еще впереди. Тем более, что надолго вылетел 33-летний уругвайский нападающий каталонцев Луис Суарес, которого пока что некем заменить.

Тем не менее, «Барселона» вполне способна вымучить еще одну победу. Пока живы Месси и Гризманн, у каталонского клуба всегда будут неплохие шансы на положительный исход поединка. Но «Валенсия» сделает все, чтобы зацепиться за очки.

Ориентировочные составы:

«Валенсия»: Доменек — Васс, Гарай, Паулиста, Гайя, Торрес, Кондогбиа, Коклен, Солер, Родриго, Гомес.

«Барселона»: тер Штеген — Роберто, Пике, Юмтити, Альба, Артур, Бускетс, де Йонг, Видаль, Месси, Гризманн.

Не сыграют: Пиччини, Гуэдеш, Парехо — Дембеле, Суарес.

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

25 января, суббота

«Валенсия» — «Барселона» 
Валенсия. Стадион «Месталья». 17:00
Прямая трансляция на телеканале «Футбол 2»
Прогноз Sport.ua — 1:2
Арбитр: Хесус Хиль Мансано

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности