В субботу, 25-го января, состоится поединок 21-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором «Валенсия» примет каталонскую «Барселону».

«Летучие мыши» в текущем сезоне выступают очень нестабильно. После 20-ти сыгранных туров «Валенсия» занимает 7-е место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко при разнице забитых и пропущенных мячей 30-29.

При этом «Валенсия» выиграла всего один из четырех последних поединков в Ла Лиге, что указывает на не лучшее текущее состояние команды. Впрочем, 44-летний наставник летучих мышей Альберт Селадес не унывает. Специалист надеется, что во второй части сезона команда сумеет подняться выше в турнирной таблице.

«Барселона» в середине января сменила главного тренера. Место Эрнесто Вальверде занял 61-летний испанский специалист Кике Сетьен. Между прочим, бывший член тренерского штаба… сборной России. Правда, в далеком 2005-м году и по пляжному футболу. Пока что Сетьену приходится очень непросто. В первом матче чемпионата Испании под его руководством «Барселона» дома едва сумела одолеть «Гранаду» благодаря единственному голу Месси на 76-й минуте. А в 1/16 финала Кубка Испании «Барселона» с диким скрипом прошла скромную «Эйвиссу» из третьего испанского дивизиона — 2:1, причем победный мяч Антуан Гризманн забил аж на 95-й минуте.

Да, руководить настоящей «Барселоной» — это не играть за нее в FIFA 20, разрывая всех направо и налево. Похоже, что настоящий кризис у «блаугранас» еще впереди. Тем более, что надолго вылетел 33-летний уругвайский нападающий каталонцев Луис Суарес, которого пока что некем заменить.

Тем не менее, «Барселона» вполне способна вымучить еще одну победу. Пока живы Месси и Гризманн, у каталонского клуба всегда будут неплохие шансы на положительный исход поединка. Но «Валенсия» сделает все, чтобы зацепиться за очки.

Ориентировочные составы:

«Валенсия»: Доменек — Васс, Гарай, Паулиста, Гайя, Торрес, Кондогбиа, Коклен, Солер, Родриго, Гомес.

«Барселона»: тер Штеген — Роберто, Пике, Юмтити, Альба, Артур, Бускетс, де Йонг, Видаль, Месси, Гризманн.

Не сыграют: Пиччини, Гуэдеш, Парехо — Дембеле, Суарес.

25 января, суббота