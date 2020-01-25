Валенсия - Барселона - 2:0. Видео голов и обзор матча

«Валенсия» в чемпионате Испании на своем поле выиграла 2:0 благодаря голу Гомеса и автоголу Альбы у Барселоны.
Валенсия - Барселона 2:0
Голы: Альба, 48 (в свои ворота), Гомес, 77
Валенсия: Доменек, Васс, Гарай, Паулиста, Гайа, Кокелен, Кондогбия, Солер (Собрино, 89), Торрес, Гомес (Коста, 80), Гамейро (Морено, 59)
Барселона: тер Штеген, Серхи, Пике, Юмтити, Альба, Бускетс, Артур (Видаль, 56), де Йонг (Ракитич, 85), Фати (Колладо, 85), Месси, Гризманн
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Источник — Sport.ua
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