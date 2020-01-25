СЕТЬЕН: «Постараемся забыть это болезненное поражение как можно скорее»

«Барселона» проиграла впервые при новом тренер

  • 25.01.2020 20:16
  • 794 просмотра
  • 1 комментарий
СЕТЬЕН: «Постараемся забыть это болезненное поражение как можно скорее»
© ФК Барселона. Кике Сетьен
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал поражение команды от «Валенсии» в матче 21 тура чемпионата Испании. Игра завершилась со счетом 0:2.
 
«Мы действовали плохо в первом тайме. Нам не хватало точности ударов, к тому же мы занимали неправильные позиции.
 
Второй тайм был лучше в нашем исполнении, и мы имели моменты. К сожалению, мы не реализовали их и пропустили второй мяч.
 
Нам над многим необходимо работать, потому что мы плохо играли. Это болезненное поражение для нас, но постараемся его забыть как можно скорее», - сказал Сетьен.
 
 
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Источник — As.com

(5 голосов)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 25.01.2020 20:33
    0
    Напевно, у Барселони буде новий тренер в 2020 році.
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 25.01.2020 20:33
    0
    Напевно, у Барселони буде новий тренер в 2020 році.
    Ссылка
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