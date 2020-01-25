СЕТЬЕН: «Постараемся забыть это болезненное поражение как можно скорее»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал поражение команды от «Валенсии» в матче 21 тура чемпионата Испании. Игра завершилась со счетом 0:2.

«Мы действовали плохо в первом тайме. Нам не хватало точности ударов, к тому же мы занимали неправильные позиции.

Второй тайм был лучше в нашем исполнении, и мы имели моменты. К сожалению, мы не реализовали их и пропустили второй мяч.

Нам над многим необходимо работать, потому что мы плохо играли. Это болезненное поражение для нас, но постараемся его забыть как можно скорее», - сказал Сетьен.