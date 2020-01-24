Элина Свитолина – Гарбинье Мугуруса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 25 января, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В третьем раунде украинка, посеянная под пятым номером, сыграет против Гарбинье Мугурусы из Испании (№32 WTA). Встреча состоится первым запуском вечерней сессии на арене Рода Лейвера. Время начала матча – не ранее 10:00 по Киеву.