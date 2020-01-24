Элина Свитолина – Гарбинье Мугуруса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на Открытом чемпионате Австралии по теннису

  • 24.01.2020 12:40
  • 575 просмотров
  • 0 комментариев
Элина Свитолина – Гарбинье Мугуруса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
В субботу, 25 января, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
 
В третьем раунде украинка, посеянная под пятым номером, сыграет против Гарбинье Мугурусы из Испании (№32 WTA). Встреча состоится первым запуском вечерней сессии на арене Рода Лейвера. Время начала матча – не ранее 10:00 по Киеву.
 
Путь на турнире
 
Стадия  Свитолина  Мугуруса
1-й круг  Бултер (6-4 7-5) №315 WTA    Роджерс (0-6 6-1 6-0) №155 WTA
2-й круг   Дэвис (6-2 7-6) № WTA  Томлянович (6-3 3-6 6-3) №52 WTA
 
Ранее девушки встречались десять раз, украинка выиграла 6 матчей.
 
В четвертом круге победительница встречи сразится против Кики Бертенс из Нидерландов (№10 WTA) или Зарины Дияс из Казахстана (№73 WTA). 
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности