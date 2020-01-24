Элина Свитолина – Гарбинье Мугуруса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 25 января, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
В третьем раунде украинка, посеянная под пятым номером, сыграет против Гарбинье Мугурусы из Испании (№32 WTA). Встреча состоится первым запуском вечерней сессии на арене Рода Лейвера. Время начала матча – не ранее 10:00 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Мугуруса
|1-й круг
|Бултер (6-4 7-5) №315 WTA
|Роджерс (0-6 6-1 6-0) №155 WTA
|2-й круг
|Дэвис (6-2 7-6) № WTA
|Томлянович (6-3 3-6 6-3) №52 WTA
Ранее девушки встречались десять раз, украинка выиграла 6 матчей.
В четвертом круге победительница встречи сразится против Кики Бертенс из Нидерландов (№10 WTA) или Зарины Дияс из Казахстана (№73 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
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Источник — Sport.ua
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