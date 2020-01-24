Еліна Світоліна - Гарбінє Мугуруса. Прогноз і анонс матчу третього кола AO

Одинадцята очна зустріч тенісисток обіцяє бути напруженою, але ми очікуємо на перемогу

  • 24.01.2020 20:38
  • 2963 просмотра
  • 6 комментариев
Еліна Світоліна - Гарбінє Мугуруса. Прогноз і анонс матчу третього кола AO
© Jimmie48 Photography. Еліна Світоліна
У суботу, 25 січня, перша ракетка України Еліна Світоліна (№5 WTA) продовжить виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу матчем з іспанкою Гарбінє Мугурусою (№32 WTA).
 
Поєдинок третього кола основної сітки відбудеться першим запуском вечірньої сесії на арені Рода Лейвера. Час початку матчу - не раніше 10:00 за Києвом.
 
Перемога принесе одній з тенісисток $81,941 і 110 очок до рейтингу WTA на додаток до $122,940 і 130 очок, які вже зароблені.
 
Нагадаємо, що українка цьогоріч захищає минулорічний чвертьфінал, іспанка в 2019-му зупинилася на стадії четвертого кола.
 
Суперниця
 
Гарбінє Мугуруса добре знайома українським вболівальникам. Лише протягом 2019-го року вона 5 разів зустрічалася з двома найкращими українськими тенісистками (2-3), а конкретно зі Світоліною буде грати вже 11-ту зустріч в кар'єрі. Наразі більше очних матчів Світоліна провела лише з Анжелік Кербер (13). 
 
26-річна іспанка венесуельского походження має в своєму активі дві перемоги на турнірах Grand Slam (Ролан Гаррос-2016 і Вімблдон-2017). Осінню 2017 року Гарбінє чотири тижні очолювала світову класифікацію, а в серпні 2018 року втратила місце в чільній десятці рейтингу WTA і до цього часу не може туди повернутися. 
 
 
Втім грати на Шлемах Мугуруса вміє. Чого тільки варта статистика виступів в матчах третього кола: 12 перемог в 13 матчах. До прикладу, в Еліни аналогічний рекорд набагато скромніший 10:7. Хоча якщо взяти останні три роки, то тут ситуація трохи приємніша 8:3.  
 
Мугуруса грає в агресивний теніс, любить знаходитися максимально близько до задньої лінії і бити по висхідному м'ячу. Не гребує виходами до сітки, хоча це точно не її найважливіша зброя. Варто зазначити, що Гарбінє не дуже добре почуває себе в захисній грі, коли потрібна висока швидкість переміщення по корту. Контратакувальний стиль Світоліної може поставити перед нею багато запитань.
 
Український слід можна знайти і в тренерському штабі іспанки. Наразі її тренує чемпіонка Вімблдону-1994 Кончіта Мартінес, яка минулоріч працювала з Кароліною Плішковою. Нагадаємо, зараз в команді першої ракетки Чехії працює українка Ольга Савчук.
 
Статистика на турнірі

   Світоліна   Мугуруса
матчі 2 2
середній рейтинг суперниць 189 104
середній час матчу 1:26:30 1:57:30
витрачено секунд на одне очко 37 45
виграно очок на подачі, % 63.9 60.3
ейси/гейм 0.28 0.16
подвійні помилки/гейм 0.09 0.07
% першої подачі 69.9 64.5
виграно очок на першій подачі, % 69.9 70.7
виграно очок на другій подачі, % 50.0 42.1
виграно очок на прийомі, % 46.2 45.0
реалізовано брейкпоінтів, % 57.1 43.5
виходів до сітки/гейм 0,65 0,84
очки, виграні біля сітки, % 71.4 78.4
віннерси/гейм 1.12 1.23
невимушені помилки/гейм 1.0 1.39
 
Шлях на турнірі
 
Стадія  Світоліна  Мугуруса
1-е коло  Бултер (6-4 7-5) №315 WTA    Роджерс (0-6 6-1 6-0) №155 WTA
2-е коло   Девіс (6-2 7-6) №62 WTA  Томлянович (6-3 3-6 6-3) №52 WTA
 
Матчі між собою
 
Як вже згадувалося вище, дівчата зіграли між собою 10 матчів. В перших двох зустрічах виграла Мугуруса, а далі шість перемог у восьми матчах святкувала Світоліна. Українські вболівальники точно добре запам'ятали болючу поразку Еліни в третьому колі минулорічного Ролан Гаррос. Але грунтовий сезон-2019 в нашої першої ракетки був провальним через травму коліна, на це також потрібно зважати. Інші дві зустрічі в 2019 році Світоліна виграла досить переконливо (Ухань і Дубай).
 
 
Прогноз
 
Мугуруса трохи важче розпочала турнір, чого тільки вартує 0:6 і всього дев'ять виграних очок в першому сеті проти Шелбі Роджерс в стартовому матчі. Та навряд чи іспанка дозволить собі розслабитися в матчі з принциповою суперницею.
 
Цього року в неї вже є достатній багаж перемог, який дозволить Гарбінє бути впевненою в своїх силах. Але суперниці, близької за рівнем до Світоліної, в неї не було з кінця вересня, коли стався програш Софії Кенін. 
 
А от Еліна розпочала турнір непогано, обігравши двох стилістично різних суперниць. Найбільша радість від того, що це вийшло зробити в двох сетах.
 
Зазвичай Світоліна потужно грає в реваншах, і навряд чи вона морально погодилася на те, що поразка в Парижі була компенсована в Ухані.
 
Матч точно буде дуже цікавим, віримо в перемогу українки, яка вкотре залишилася сама відстоювати честь країни в одиночній сітці ТВШ.
 
Прогноз Sport.ua: перемога Світоліної в 3-х сетах
 
Розклад
 
Субота, 25 січня
10:00 – Еліна Світоліна – Гарбінє Мугуруса
 
Фото: WTA, Jimmie48 Photography

 

 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 24.01.2020 22:05
    0
    "Осінню 2017..."
    Правильно: ВОСЕНИ 2017.
    Ссылка
    RoNIkyo
    RoNIkyo, 24.01.2020 21:58
    0
    Український слід можна знайти і в тренерському штабі іспанки. Наразі її тренує чемпіонка Вімблдону-1994 Кончіта Мартінес, яка минулоріч працювала з Кароліною Плішковою. Нагадаємо, зараз в команді першої ракетки Чехії працює українка Ольга Савчук.
    ШООО?
    Тренер гравця півтора роки тому тренувала другого гравця, у якого зараз тренер українка? Та вони ж майже родички, бляха.
    А в Росії в Думі сидить така собі Матвієнко, яка родом з України. Так тепер згідно логіки автора я близький з Хуйлом?
    Ссылка
    uhim7
    online
      uhim7, 24.01.2020 21:26
    +1
    Хай щастить!
    Ссылка
    Lazio
    Lazio, 24.01.2020 21:06
    -2
    Ну якщо робити прогноз адекватного аналізу - Еля повинна вилітати..
    Але повинна - не означає вилитеть.
    Тому як завжди валідол затиснений в кулаках!!! Удачі, Еля!!!
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    common_sense
    online
      common_sense, 24.01.2020 20:56
    -1
    сольется в двух сетах. как обычно. монфис уже вылетел?
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    ihor7003
    online
      ihor7003, 24.01.2020 20:42
    -2
    Погоджуюсь с прогнозом. 6-3,1-6,6-3
    Ссылка
    uhim7
    online
      uhim7, 24.01.2020 21:26
    +1
    Хай щастить!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 24.01.2020 22:05
    0
    "Осінню 2017..."
    Правильно: ВОСЕНИ 2017.
    Ссылка
    RoNIkyo
    RoNIkyo, 24.01.2020 21:58
    0
    Український слід можна знайти і в тренерському штабі іспанки. Наразі її тренує чемпіонка Вімблдону-1994 Кончіта Мартінес, яка минулоріч працювала з Кароліною Плішковою. Нагадаємо, зараз в команді першої ракетки Чехії працює українка Ольга Савчук.
    ШООО?
    Тренер гравця півтора роки тому тренувала другого гравця, у якого зараз тренер українка? Та вони ж майже родички, бляха.
    А в Росії в Думі сидить така собі Матвієнко, яка родом з України. Так тепер згідно логіки автора я близький з Хуйлом?
    Ссылка
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