Еліна Світоліна - Гарбінє Мугуруса. Прогноз і анонс матчу третього кола AO

У суботу, 25 січня, перша ракетка України Еліна Світоліна (№5 WTA) продовжить виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу матчем з іспанкою Гарбінє Мугурусою (№32 WTA).

Поєдинок третього кола основної сітки відбудеться першим запуском вечірньої сесії на арені Рода Лейвера. Час початку матчу - не раніше 10:00 за Києвом.

Перемога принесе одній з тенісисток $81,941 і 110 очок до рейтингу WTA на додаток до $122,940 і 130 очок, які вже зароблені.

Нагадаємо, що українка цьогоріч захищає минулорічний чвертьфінал, іспанка в 2019-му зупинилася на стадії четвертого кола.

Суперниця

Гарбінє Мугуруса добре знайома українським вболівальникам. Лише протягом 2019-го року вона 5 разів зустрічалася з двома найкращими українськими тенісистками (2-3), а конкретно зі Світоліною буде грати вже 11-ту зустріч в кар'єрі. Наразі більше очних матчів Світоліна провела лише з Анжелік Кербер (13).

26-річна іспанка венесуельского походження має в своєму активі дві перемоги на турнірах Grand Slam (Ролан Гаррос-2016 і Вімблдон-2017). Осінню 2017 року Гарбінє чотири тижні очолювала світову класифікацію, а в серпні 2018 року втратила місце в чільній десятці рейтингу WTA і до цього часу не може туди повернутися.

Втім грати на Шлемах Мугуруса вміє. Чого тільки варта статистика виступів в матчах третього кола: 12 перемог в 13 матчах. До прикладу, в Еліни аналогічний рекорд набагато скромніший 10:7. Хоча якщо взяти останні три роки, то тут ситуація трохи приємніша 8:3.

Мугуруса грає в агресивний теніс, любить знаходитися максимально близько до задньої лінії і бити по висхідному м'ячу. Не гребує виходами до сітки, хоча це точно не її найважливіша зброя. Варто зазначити, що Гарбінє не дуже добре почуває себе в захисній грі, коли потрібна висока швидкість переміщення по корту. Контратакувальний стиль Світоліної може поставити перед нею багато запитань.

Український слід можна знайти і в тренерському штабі іспанки. Наразі її тренує чемпіонка Вімблдону-1994 Кончіта Мартінес, яка минулоріч працювала з Кароліною Плішковою. Нагадаємо, зараз в команді першої ракетки Чехії працює українка Ольга Савчук.

Статистика на турнірі