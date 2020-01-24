Еліна Світоліна - Гарбінє Мугуруса. Прогноз і анонс матчу третього кола AO

У суботу, 25 січня, перша ракетка України Еліна Світоліна (№5 WTA) продовжить виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу матчем з іспанкою Гарбінє Мугурусою (№32 WTA).
Поєдинок третього кола основної сітки відбудеться першим запуском вечірньої сесії на арені Рода Лейвера. Час початку матчу - не раніше 10:00 за Києвом.
Перемога принесе одній з тенісисток $81,941 і 110 очок до рейтингу WTA на додаток до $122,940 і 130 очок, які вже зароблені.
Нагадаємо, що українка цьогоріч захищає минулорічний чвертьфінал, іспанка в 2019-му зупинилася на стадії четвертого кола.
Суперниця
Гарбінє Мугуруса добре знайома українським вболівальникам. Лише протягом 2019-го року вона 5 разів зустрічалася з двома найкращими українськими тенісистками (2-3), а конкретно зі Світоліною буде грати вже 11-ту зустріч в кар'єрі. Наразі більше очних матчів Світоліна провела лише з Анжелік Кербер (13).
26-річна іспанка венесуельского походження має в своєму активі дві перемоги на турнірах Grand Slam (Ролан Гаррос-2016 і Вімблдон-2017). Осінню 2017 року Гарбінє чотири тижні очолювала світову класифікацію, а в серпні 2018 року втратила місце в чільній десятці рейтингу WTA і до цього часу не може туди повернутися.
Втім грати на Шлемах Мугуруса вміє. Чого тільки варта статистика виступів в матчах третього кола: 12 перемог в 13 матчах. До прикладу, в Еліни аналогічний рекорд набагато скромніший 10:7. Хоча якщо взяти останні три роки, то тут ситуація трохи приємніша 8:3.
Мугуруса грає в агресивний теніс, любить знаходитися максимально близько до задньої лінії і бити по висхідному м'ячу. Не гребує виходами до сітки, хоча це точно не її найважливіша зброя. Варто зазначити, що Гарбінє не дуже добре почуває себе в захисній грі, коли потрібна висока швидкість переміщення по корту. Контратакувальний стиль Світоліної може поставити перед нею багато запитань.
Український слід можна знайти і в тренерському штабі іспанки. Наразі її тренує чемпіонка Вімблдону-1994 Кончіта Мартінес, яка минулоріч працювала з Кароліною Плішковою. Нагадаємо, зараз в команді першої ракетки Чехії працює українка Ольга Савчук.
Статистика на турнірі
|Світоліна
|Мугуруса
|матчі
|2
|2
|середній рейтинг суперниць
|189
|104
|середній час матчу
|1:26:30
|1:57:30
|витрачено секунд на одне очко
|37
|45
|виграно очок на подачі, %
|63.9
|60.3
|ейси/гейм
|0.28
|0.16
|подвійні помилки/гейм
|0.09
|0.07
|% першої подачі
|69.9
|64.5
|виграно очок на першій подачі, %
|69.9
|70.7
|виграно очок на другій подачі, %
|50.0
|42.1
|виграно очок на прийомі, %
|46.2
|45.0
|реалізовано брейкпоінтів, %
|57.1
|43.5
|виходів до сітки/гейм
|0,65
|0,84
|очки, виграні біля сітки, %
|71.4
|78.4
|віннерси/гейм
|1.12
|1.23
|невимушені помилки/гейм
|1.0
|1.39
Шлях на турнірі
|Стадія
|Світоліна
|Мугуруса
|1-е коло
|Бултер (6-4 7-5) №315 WTA
|Роджерс (0-6 6-1 6-0) №155 WTA
|2-е коло
|Девіс (6-2 7-6) №62 WTA
|Томлянович (6-3 3-6 6-3) №52 WTA
Матчі між собою
Як вже згадувалося вище, дівчата зіграли між собою 10 матчів. В перших двох зустрічах виграла Мугуруса, а далі шість перемог у восьми матчах святкувала Світоліна. Українські вболівальники точно добре запам'ятали болючу поразку Еліни в третьому колі минулорічного Ролан Гаррос. Але грунтовий сезон-2019 в нашої першої ракетки був провальним через травму коліна, на це також потрібно зважати. Інші дві зустрічі в 2019 році Світоліна виграла досить переконливо (Ухань і Дубай).
Прогноз
Мугуруса трохи важче розпочала турнір, чого тільки вартує 0:6 і всього дев'ять виграних очок в першому сеті проти Шелбі Роджерс в стартовому матчі. Та навряд чи іспанка дозволить собі розслабитися в матчі з принциповою суперницею.
Цього року в неї вже є достатній багаж перемог, який дозволить Гарбінє бути впевненою в своїх силах. Але суперниці, близької за рівнем до Світоліної, в неї не було з кінця вересня, коли стався програш Софії Кенін.
А от Еліна розпочала турнір непогано, обігравши двох стилістично різних суперниць. Найбільша радість від того, що це вийшло зробити в двох сетах.
Зазвичай Світоліна потужно грає в реваншах, і навряд чи вона морально погодилася на те, що поразка в Парижі була компенсована в Ухані.
Матч точно буде дуже цікавим, віримо в перемогу українки, яка вкотре залишилася сама відстоювати честь країни в одиночній сітці ТВШ.
Прогноз Sport.ua: перемога Світоліної в 3-х сетах
Розклад
Субота, 25 січня
10:00 – Еліна Світоліна – Гарбінє Мугуруса
Фото: WTA, Jimmie48 Photography
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Источник — Sport.ua
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Правильно: ВОСЕНИ 2017.
ШООО?
Тренер гравця півтора роки тому тренувала другого гравця, у якого зараз тренер українка? Та вони ж майже родички, бляха.
А в Росії в Думі сидить така собі Матвієнко, яка родом з України. Так тепер згідно логіки автора я близький з Хуйлом?
Але повинна - не означає вилитеть.
Тому як завжди валідол затиснений в кулаках!!! Удачі, Еля!!!
Правильно: ВОСЕНИ 2017.
ШООО?
Тренер гравця півтора роки тому тренувала другого гравця, у якого зараз тренер українка? Та вони ж майже родички, бляха.
А в Росії в Думі сидить така собі Матвієнко, яка родом з України. Так тепер згідно логіки автора я близький з Хуйлом?
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